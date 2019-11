Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Die Variante »S2«, noch einmal abgespeckt. Das soll jetzt das Maß aller Dinge beim Fahrradparkhaus unter dem Jahnplatz sein. Aber auch dafür ist mindestens in der Bezirksvertretung Mitte und im Stadtentwicklungsausschuss des Rates keine Mehrheit in Sicht.

Hans-Jürgen Franz (SPD), Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk Mitte, sagt offen, dass es selbst in seiner eigenen Bezirksvertretungs-Fraktion Kritik an dem jüngsten von Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) angekündigten Kompromissvorschlag gebe. An diesem Donnerstag fällt in der Bezirksvertretung die Entscheidung (Sitzungsbeginn: 17.30 Uhr, Rochdale-Raum, Altes Rathaus).

Aber Franz betont ebenso, dass es in der SPD-Ratsfraktion und bei den Koalitionspartnern, den Grünen, Bürgernähe/Piraten und Lokaldemokarten Zustimmung zur nunmehr angestrebten Lösung gebe. Auch er selbst halte den jetzt eingeschlagenen Weg für den richtigen.

CDU-Fraktion entscheidet am Montag

Die CDU-Ratsfraktion will am Montag entscheiden, wie sie mit der abgespeckten Variante umgeht. Doch mit großer Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass das Fahrradparkhaus unterm Jahnplatz am 12. Dezember im Stadtparlament von der bekannten Ein-Stimmen-Paprika-Mehrheit am Ende beschlossen wird. Statt der zunächst geplanten 1700 Abstellplätze für Fahrräder soll es jetzt zunächst nur 800 bis 1000 geben. Die Investitionskosten sollen von 9,25 auf rund 8,4 Millionen Euro reduziert werden.

Festhalten will die Stadt auf alle Fälle am Ankauf der Jahnplatz-Passage vom bisherigen Eigentümer ELAD. Dafür werden 5,5 Millionen Euro fällig. Hinzu kommen rund 500.000 Euro Nebenkosten für Notar und Steuern. Grunderwerb in einer so zentralen Lage habe seinen Preis, verteidigt Bezirksbürgermeister Franz die Investition. Angesichts des schlechten Zustandes, in dem sich die Passage derzeit befinde, sei es richtig, dass die Stadt dort wieder als Eigentümer einsteige.

Verzichtet werden soll beim geplanten Fahrradparkhaus auf den zunächst ebenfalls vorgesehenen Erwerb des ehemaligen Opitz-Tiefparterres. Dafür wollte der Eigentümer, die Grevener Sahle-Bau, 700.000 Euro haben. Der Sahle-Bau gehört das ehemalige Opitz-Haus, in dem heute TK Maxx ansässig ist. Für die Freiflächen im Jahnplatz-Keller werden von der Stadt Mieter gesucht, die dort eine Fahrradwerkstatt, einen Verleih oder einen Fahrradverkauf betreiben. Der Oberbürgermeister berichtete am Montag von ersten, viel versprechenden Gesprächen.

Sparen auch an Betriebskosten

Gespart werden soll beim Fahrradparkhaus auch an den Betriebskosten. Für Personal, Reinigung und Wartung werden jetzt nur 1,1 statt 1,95 Millionen Euro angesetzt. Aber auch die Einnahmen werden niedriger beziffert. Sie sollen nur rund 200.000 statt der zunächst geplanten 248.000 Euro jährlich betragen. Nach diesen Berechnungen bliebe ein jährliches Minus von 900.000 Euro, das der Betreiber, die Verkehrsbetriebe Mobiel, dann an die Stadt weitergeben würde.

Die Kritik an dem Vorhaben hält an . Die Bielefelder Mitte (BiMi) hatte bereits darauf hingewiesen, dass in der neuen Kalkulation der Verwaltung Abschreibungen gänzlich ausgespart blieben. Fraktionschefin Dorothea Becker ist zudem davon überzeugt, dass Radfahrer oberirdisch parken wollten, Fahrradparkhäuser im Innenstadtbereich nicht annähmen: »Das zeigt sich in anderen Städten wie Zürich, in der die oberirdischen Gratisstellplatze voll sind, während sich das 14 Millionen Euro teure unterirdische Parkhaus als Fehlinvestition herausstellt hat.«

Die Bezirksvertretung beschäftigt sich an diesem Donnerstag auch mit dem oberirdischen Jahnplatz-Umbau . Hierfür stehen 13 Millionen Euro Fördergelder zur Verfügung, die bis spätestens 2022 verbaut sein müssen. Die Detailplanung ist ebenfalls umstritten.