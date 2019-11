Von Jens Heinze

»Das schaffen wir«, sagte Straßen NRW-Sprecher Sven Johanning. Die Stadt verlange in einer am Dienstagnachmittag eingegangenen Mail, dass die Stellungnahme binnen 48 Stunden erarbeitet werde und bis zum morgigen Freitag im Rathaus vorliege. Zum möglichen Inhalt der Stellungnahme des Landesbetriebes wollte der Straßen NRW-Sprecher dagegen nichts sagen. Begründung: »Das ist ein behördeninterner Vorgang.«

Zündstoff für Gerichtsverfahren

Ein anderes Papier des Landesbetriebes NRW birgt möglicherweise Zündstoff für ein Verfahren am 13. Dezember vor dem Verwaltungsgericht Minden. Dort wird, wie berichtet, die Klage von lärmgeplagten OWD-Anwohnern verhandelt. Zu klären ist dabei die Frage, ob das neue Tempolimit von 80 km/h ausreicht.

Berechnungen des Landesbetriebes Straßen NRW zum Lärmschutz am OWD deuten an, dass Tempo 80 für einzelne Bereiche im Stadtteil Gadderbaum nicht ausreicht. Am Haller Weg, der Schüssler Straße und an der Straße Langenhagen werden die Immissionsschutz-Grenzwerte klar überschritten. Selbst wenn in den Nachtstunden von 22 bis 6 Uhr die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h gesenkt würde, würden die Grenzwerte überschritten. »Offenbar muss der OWD zur Tempo 30-Zone erklärt werden«, lautet der sarkastische Kommentar eines Kenners der Gesamtsituation.

Die Berechnungen zu den Lärmschutzwerten hat das städtische Amt für Verkehr im Vorfeld der Entscheidung für das Tempo 80-Limit vom Landesbetrieb Straßen NRW eingeholt. Wie es um den Immissionsschutz am OWD im Detail bestellt ist, kann unter www.bielefeld.de im Internet eingesehen werden. Unter der Rubrik Rat/Verwaltung lassen sich in den Ratsinformationen die Vorlagen für die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 17. September abrufen. In dieser Sitzung wurde bekanntlich das ganztägige Tempo 80 für den OWD beschlossen.

Stadtverwaltung zweifelt

In der Beschlussvorlage ist nachzulesen, dass die Stadtverwaltung selbst bezweifelt, ob die neue Geschwindigkeitsreduzierung auf dem OWD zum Erreichen der Lärmschutzziele ausreicht. So heißt es in der Vorlage für die Kommunalpolitiker: Eine Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit von 100 km/h auf 80 km/h tagsüber erfülle voraussichtlich nicht das in den Lärmschutz-Richtlinien festgeschriebene Mindestmaß, damit eine straßenverkehrsrechtliche Maßnahme als wirkungsvoll bezeichnet werden könne. Jedoch seien Einzelfallentscheidungen unter Abwägung der Funktion der jeweiligen Straße möglich, teilt die Stadt weiter mit.

Eine Alternative zum OWD gibt es aus Verwaltungssicht jedenfalls nicht. So steht in der Vorlage: »Um die Verkehrsentlastung in der Innenstadt weiterhin zu gewährleisten, ist es notwendig, den OWD als ausgebaute “Stadtautobahn” leistungsfähig zu erhalten. Eine weitere Absenkung der Geschwindigkeit würde der Verkehrsbedeutung des OWD nicht mehr gerecht werden.« Ob das so ist, klärt demnächst das Verwaltungsgericht Minden.