Bielefeld (WB/ca). Im Missbrauchsprozess gegen den Physiotherapeuten Rainer M. (61) haben sich die Prozessbeteiligten am Donnerstag über etliche Stunden hunderte Nacktfotos von Mädchen und jungen Frauen angesehen. Polizisten hatten die Bilder unter anderem auf dem Handy des Bad Oeynhauseners entdeckt. Nach Angaben der Ermittler sollen kaum andere Dateien auf dem Telefon gespeichert gewesen sein.

Rainer M. soll, so sieht es die Staatsanwaltschaft, acht Mädchen in seiner Praxis missbraucht und Mengen von Kinderpornografie angehäuft haben. Seine Frau Reinhild (62), die sich auch am Donnerstag wieder die Zeit damit vertrieb, Mandalas auszumalen, sitzt wegen Beihilfe auf der Anklagebank.

Das Gericht schloss die Öffentlichkeit während der Begutachtung der Bilder aus. Die Fotos zeigen nach Worten des Vorsitzenden Richters Carsten Nabel unter anderem sexuelle Handlungen an Kindern. Auch kleine Patientinnen des Therapeuten seien zu sehen, sagte Nabel.

Rainer M. hatte an einem früheren Prozesstag unter dem Druck der Beweise zugegeben, Mädchen in seiner Praxis fotografiert zu haben. Möglicherweise setzte er sie sogar in Pose: Auf einem Foto soll ein Mädchen nackt mit gespreizten Beinen vor der Kamera sitzen und eine Puppe halten.

Die Vorliebe des heute 61-Jährigen für junge Mädchen ergibt sich auch aus der Auswertung seiner Google-Suche und der Liste aufgerufener Internetseiten. Der Vorsitzende Richter las die Namen mehrerer Internetseiten vor, die zumindest erahnen lassen, welcher Inhalt dort angeboten wird. Iris Grohmann aus Münster, die Verteidigerin von Rainer M., weckte bei den Nebenklageanwälten Hoffnungen auf ein Geständnis, als sie ankündigte, ihr Mandant wolle sich äußern – das aber nur ohne Zuschauer, weil die Aussage sein Sexualleben betreffe. Das Gericht schloss deshalb die Öffentlichkeit aus. Was Rainer M. dann hinter der geschlossenen Tür in Saal 33 sagte, wurde nicht öffentlich bekannt. Es soll aber kein Geständnis gewesen sein und den Prozess auch sonst nicht nach vorne gebracht haben.

Am Dienstag will das Gericht den Gutachter Carl-Ernst von Schönfeld unter Ausschluss der Öffentlichkeit zum Sexualleben des Angeklagten befragen, anschließend könnte plädiert werden.