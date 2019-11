Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Nur die Grünen haben am Donnerstag in der Bezirksvertretung Mitte für das Fahrradparkhaus unterm Jahnplatz gestimmt. Alle anderen sagten Nein.

Bezirksbürgermeister Hans-Jürgen Franz (SPD) enthielt sich der Stimme, signalisierte aber in einer persönlichen Erklärung, dass er das Vorhaben eigentlich unterstütze. Seine vier SPD-Fraktionskollegen schlossen sich dagegen ebenfalls dem Nein-Lager an.

Es war, als hätten die Bezirksvertreter nur auf den Moment gewartet, an dem sie ihrem Ärger über das Vorhaben endlich Luft machen konnten. Jan Helge Henningsen (CDU) sprach von einer »miserablen Planung«, die in immer neuen Vorlagen bis kurz vor Sitzungsbeginn schön gerechnet werden sollte. Veronika Rosenbohm (SPD) fand das Ganze »nicht akzeptabel«, und Peter Ridder-Wilkens (Linke) wollte dem Vorhaben »die Rote Karte zeigen«: »Ein einziges Chaos.«

»Darüber kann man nur entsetzt sein«

»Was hier zur Abstimmung vorgelegt wird, darüber kann man nur entsetzt sein«, fand Frederik Suchla, SPD-Fraktionschef. Er prophezeite, die bis zu 1000 geplanten Fahrradstellplätze würden weitestgehend leer bleiben, sprach von einem »unterirdischen Projekt«, das der Stadt innerhalb von zehn Jahren 20 Millionen Euro kosten werde. »Die Verwaltung muss uns sagen, wo wir das Geld für ein am Ende leeres Objekt einsparen sollen«, forderte Hartmut Meichsner (CDU).

Über zehn Jahre läuft die Bindungsfrist für die Zuschüsse von 3,5 Millionen Euro für das Fahrradparkhaus in der bisherigen Ladenpassage. Hinzu kommen Grunderwerbskosten für die Passage in Höhe von sechs Millionen Euro. Insgesamt rechnet die Stadt in der nunmehr abgespeckten Version für das Fahrradparkhaus mit Eigenmitteln in Höhe von 8,4 Millionen Euro und einem jährlichen Defizit von 900.000 Euro.

Von 1700 auf 1000 Plätze reduzierte Variante

Neben Franz waren es nur die Grünen, die lobende Worte für das Fahrradparkhaus fanden. Der Bedarf für zusätzliche Fahrrad-Abstellplätze sei da und gutachterlich nachgewiesen, meinte der grüne Bezirksvertreter Gerald Gutwald. Und Fraktionschef Dieter Gutknecht führte die erheblichen Kosten ins Feld, die umgekehrt für die Straßenunterhaltung und den Autoverkehr aufgebracht werden müssten. Er betonte auch, es gehe nicht nur ums Fahrradparkhaus, sondern auch um bessere Gestaltungsmöglichkeiten für die Jahnplatz-Oberfläche, wenn die jetzigen Eingänge zur Passage wegfielen.

Tatsächlich sollen die Aufgänge zur Niedern- und zur Bahnhofstraße wegfallen. Das Fahrradparkhaus soll über eine Zufahrt vom Niederwall und eine Spindel in Höhe von Sport-Scheck erreichbar sein. Die von 1700 auf bis zu 1000 Plätze reduzierte Variante hatte Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) am Montag vorgestellt, nachdem die Kritik an dem Vorhaben weiter gewachsen war.