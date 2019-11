Inge Oehlschlegel präsentiert eine beeindruckende Fülle an unterschiedlichen Krippen. Im Vordergrund Krippenfiguren in orthodoxer Anmutung. Foto: Bernhard Pierel

Von Uta Jostwerner

Krippenausstellung in der Jakobuskirche Fotostrecke

Foto: Bernhard Pierel

Krippen aus Ton, Holz, Wolle, Plastik und Blech. Krippen aus eigener Herstellung, feiner Manufaktur oder chinesischer Massenproduktion. Krippen aus aller Herren Länder. Minimalistisch oder folkloristisch, kitschig oder witzig, rustikal oder genial, traditionell oder experimentell – die Krippenausstellung in der Jakobuskirche fördert ungeahnte Schätze und eine unglaubliche Fülle an Krippen zutage.

288 unterschiedlichste Exemplare hat die Dortmunderin Inge Oehlschlegel innerhalb von mehreren Jahrzehnten zusammengetragen. Zu fast jeder Krippe kann sie eine eigene Geschichte erzählen. Etwa zu einem Ensemble von Krippenfiguren aus Ton: „Sie stammen aus Thüringen. Zu DDR-Zeiten durfte der Ton nur für praktische Gebrauchsgegenstände verwendet werden. So ließ sich die Töpferin den Ton von ihrer Schwester aus Bethel schicken. Und sandte die fertigen Krippenfiguren Stück für Stück nach Bielefeld zurück“, weiß die 81-Jährige zu berichten.

Viele Krippen erstand sie auf Reisen oder in Weltläden. Einige wurden ihr geschenkt. Eine Reihe entstand in Eigenproduktion. So gibt es in der Ausstellung einen so genannten Familientisch, auf dem die Krippen, die von Ilse Oehlschlegel und ihren drei Kinder sowie sechs Enkelkindern gefertigt wurden, zu sehen sind.

Die Ausstellung auf der Galerie der Jakobuskirche läuft bis Mittwoch, 4. Dezember, und kann an diesem Samstag von 14 bis 17 Uhr, am Sonntag von 11 bis 14 Uhr, am Montag und Dienstag von 14 bis 17 Uhr sowie am Mittwoch von 9.30 bis 13 und 15 bis 17 Uhr besichtigt werden. Die Sammlerin ist anwesend und steht Rede und Antwort.