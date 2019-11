Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Die Antwort kam fristgerecht, dürfte aber weder den Anliegern des Ostwestfalendamms noch der Stadt Bielefeld schmecken. In einer offiziellen Stellungnahme hat sich der Landesbetrieb Straßen NRW am Freitag zu dem von der Stadt angeordneten Tempolimit geäußert: Und sie lehnt die Temporeduzierung darin ab.

Olaf Lewald, Leiter des städtischen Amtes für Verkehr, bestätigt den Eingang der Stellungnahme. Der Landesbetrieb führe darin aus, dass eine Temporeduzierung aus seiner Sicht „nicht verhältnismäßig ist und diese daher ablehnt“. Damit bleibt es auf der Bielefelder Stadtautobahn bei zwei unterschiedlichen Tempo-Regelungen. Die 5,2 Kilometer lange Strecke zwischen der OWD-Brücke Haller Weg an der Anschlussstelle Johannistal und der A 33 fallen in beide Richtungen in die Verantwortlichkeit von Straßen NRW.

Bei der Stadtverwaltung war man der Ansicht, mit einer E-Mail von Straßen NRW zu diesem Thema die erforderliche Stellungnahme in der Hand zu halten. Straßen NRW wies das von sich, weshalb die Stadt jetzt eine formelle Anhörung beim Landesbetrieb vornahm und eine Stellungnahme innerhalb von 48 Stunden forderte .

Weil sich der Landesbetrieb einer Drosselung verweigert, gilt weiterhin von 6 bis 22 Uhr Tempo 100, nachts 80. Auf dem restlichen Teilstück zwischen Haller Weg und OWD-Tunnel sind nun auch tagsüber nur noch 80 Stundenkilometer erlaubt. Das sollte eigentlich für den gesamten 9,5 Kilometer langen OWD gelten – aus Gründen des Lärmschutzes.

Die Ablehnung der Temporeduzierung in dieser Stellungnahme hält Olaf Lewald für falsch. „Wir stützen uns auf eine neuere Rechtsprechung“, erklärt Lewald. Der Vorgang liege nun bei der Bezirksregierung Detmold. Bis die entscheide, bleibe es auf dem OWD bei zwei verschiedenen Geschwindigkeitsvorgaben.