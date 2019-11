Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Die Bezirksvertretung Mitte hat die Umgestaltung des Jahnplatzes mehrheitlich gebilligt. SPD, Grüne und Bürgergemeinschaft stimmten den Plänen zu, CDU und Linke waren dagegen. Damit hat das Vorhaben eine erste wichtige Hürde genommen. Am kommenden Dienstag sind der Stadtentwicklungsausschuss und am 12. Dezember der Rat an der Reihe.