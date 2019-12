Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Die Idee hat Charme: Fernbusse sollen nicht länger an der Peripherie am Brackweder Bahnhof halten, sondern hinter dem Hauptbahnhof, in unmittelbarer Nähe zur City. Doch der erste Planungsvorschlag, der jetzt von der Verwaltung vorgelegt worden ist, hat mindestens bei den Politikern der Bezirksvertretung Mitte viele Fragen hinterlassen. Sie behandelten das Thema in der vergangenen Woche deshalb nur in erster Lesung.