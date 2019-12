Valencia (WB). Am ersten Advent und 23 Tage vor Heiligabend hat sich der Bielefelder Amanal Petros selbst das wohl größte Weihnachtsgeschenk gemacht. In Valencia blieb der Langstreckler vom TV Wattenscheid am Sonntag bei seinem Marathon-Debüt in 2:10:28 Stunden deutlich unter der Olympia-Norm für Tokio (2:11:30).