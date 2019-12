Bielefeld (WB/uj). Der Abschluss der Sanierungsarbeiten am Hauptgebäudes der Musik- und Kunstschule (Muku) verzögert sich um einen Monat. Ursprünglich sollten die Schülerinnen und Schüler, die aktuell ein Ausweichquartier im ehemaligen HBZ in Stieghorst nutzen, bereits Anfang Dezember zurückkehren. Nun beginnt der Unterrichtsbetrieb an der Burgwiese erst wieder im Januar 2020.