Die Polizeiwagen der Wache Ost war gegen 11.10 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn vom Kesselbrink kommend stadtauswärts unterwegs, da eine Rettungswagenbesatzung um Unterstützung gebeten hatte. In Höhe Eggeweg stieß der Polizeiwagen mit einem Lkw aus dem Kreis Gütersloh zusammen. Der 57-jährige Fahrer wollte von der Artur-Ladebeck-Straße nach links abbiegen und gab an, durch eine vorbeifahrende Straßenbahn in seiner Sicht behindert worden zu sein. Bei dem Zusammenstoß wurde der 53 Jahre Fahrer des Streifenwagens verletzt. Er wurde in das Krankenhaus Mitte gebracht.