Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). Sieben Monate nach dem blutigen Messerangriff auf eine Studentin (26) in Stieghorst ist der Bielefelder Ex-Freund der Frau am Dienstag zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem ordnete das Schwurgericht (10. Große Strafkammer des Landgerichtes) die Unterbringung des alkohol- und kokainsüchtigen Angeklagten im geschlossenen Entzug in der Fachklinik Schloß Haldem an. Zuvor muss der wegen Gewalttaten an Frauen bereits einschlägig vorbestrafte Bielefelder (27) ein Jahr Haft verbüßen.