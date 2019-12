Casper (links) und Marteria freuen sich bei der Verleihung der 1Live-Krone in der Jahrhunderthalle in Bochum über die Auszeichnung in der Kategorie „Bester Live Act“. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Bochum (WB/dpa). Die Rapper Marteria und Casper („Adrenalin“, „Supernova“), können sich auch in diesem Jahr über eine 1Live-Krone freuen. Nach mehreren Auszeichnungen als Solokünstler waren sie schon vergangenes Jahr zweimal als Duo gekrönt worden. In diesem Jahr haben sie in der Kategorie „Bester Live Act“ gewonnen.

Die große Gewinnerin des Abends war die Rapperin Juju, die sich über gleich zwei Kronen freuen konnte. Die 27-Jährige („Bling Bling“, „Hardcore High“) ist bei der Verleihung des Publikumspreises am Donnerstagabend in Bochum nicht nur zur „Besten Künstlerin“ des Jahres gewählt worden. Mit dem Sänger Henning May (AnnenMayKantereit) räumte sie auch die Auszeichnung „Beste Single“ für den gemeinsamen Hit „Vermissen“ ab. Auch Henning May durfte zweimal jubeln: AnnenMayKantereit wurde zur „Besten Band“ gekürt – nach mehrfachen Nominierungen endlich die erste Krone für die Kölner.

Dass Hip-Hop in der Gunst des jungen Publikums derzeit weit oben rangiert, zeigte der Gewinner der dritten Königsdisziplin: Rapper Sido („Tausend Tattoos“) setzte sich als „Bester Künstler“ gegen nominierte Sänger wie Mark Forster, Nico Santos oder Max Giesinger durch.

Felix Lobrecht erhält Comedy-Krone

Bestimmt durch die Redaktion wurde auch in diesem Jahr eine Comedy-Krone vergeben: Der Podcaster und Stand-Up-Comedian Felix Lobrecht nahm sie entgegen. Erstmals in der Geschichte des Radiopreises wurde der „Beste Dance Act“ gesucht: Erfolgs-DJ Felix Jaehn („Cheerleader“, „So Close“) war in den vergangenen Jahren bereits sieben Mal nominiert, konnte aber erst jetzt seine erste Krone entgegennehmen: „Danke, ‘1Live’, dass ihr extra eine Kategorie für mich gemacht habt“, sagte er.