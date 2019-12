Zwei Cent gehen aus dem Verkauf einer jeden Flasche von Wüllners neuem Mineralwasser an den ostwestfälischen Charityverein. Und der hat inzwischen ganz konkrete Pläne, in welches seiner drei Projekte das Geld – auch künftig – fließen soll: „Sport macht Kinder stark“. Besonders „charmant“, wie Vereinsvorsitzender Daniel Stephan findet, sei es, die „Wasser-Spende“ mit den OWL-zeigt-Herz-Aktivitäten für mehr Schwimmkurse zu verknüpfen.

Bislang bietet der Verein in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und der Bädergesellschaft BBF drei Kurse in Bielefeld an. „Das Angebot können wir schon im nächsten Jahr auf neun Kurse ausweiten“, sagt Stephan. Dann würden inklusive der Teilnehmer in Lemgo insgesamt knapp 250 Kinder unter dem Dach von OWL zeigt Herz schwimmen lernen. Im Programm seien Schwimmkurse, „immer mit dem Ziel, das Seepferdchen zu machen“, aber auch Wassergewöhnungskurse.

Auch aus Sicht von Arne Wüllner passt die Projektauswahl perfekt zum Element Wasser. Mit der Produktion des „Blauen Heimatwunders“ geht es ihm durch die Abfüllung bei Carolinen und die kurzen Wege grundsätzlich um Nachhaltigkeit, aber auch darum, „dass die Spenden auch wirklich in unserer Heimat bleiben“. So werde die Spendenaktion auch im nächsten Jahr weitergeführt.