Paul Panzer steckt in der Midlife Crisis. Die scheint zwar kein Happy End zu haben, aber jede Menge Potential für Witze. Foto: Kerstin Panhorst

Von Kerstin Panhorst

Bielefeld (WB). Früher hat Paul Panzer Witze über alte Frauen in Schwimmbädern gemacht. Heute bleiben dem Comedian diese Pointen im Halse stecken, denn er wird von den „schwimmenden Treibmienen“ im Wasser überholt. Der passionierte Blümchenhemden- und Hornbrillen-Träger kommt in die Jahre und das stürzt ihn in eine tiefe Krise.