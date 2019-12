Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Eine Nacht? Ein Wochenende? Oder einen oder noch mehr Monate? Ins „Stayery“ an der Herforder Straße 69 mieten sich Gäste ein, die meist länger in Bielefeld zu tun haben. Das Hotel/Boarding House bietet von sofort an „Wohnen auf Zeit“ in insgesamt 126 Zimmern, die „Big“ sind mit 22 Quadratmetern oder „Bigger“ (30 Quadratmeter).