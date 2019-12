Der Strompreis in Bielefeld steigt. Foto: dpa

Bielefeld (WB). Zum 1. Februar 2020 heben die Stadtwerke Bielefeld den Strompreis für Haushalts- und kleinere Gewerbekunden um acht Prozent an. Das entspricht 2,53 Cent brutto pro Kilowattstunde. Das hat der Aufsichtsrat des Unternehmens in seiner Sitzung am Freitag beschlossen. Die Preise für Erdgas und Trinkwasser bleiben dagegen unverändert.