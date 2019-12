Von Sabine Schulze

Geboren wurde Kruckis in Flensburg, „meine schleswig-holsteinische und plattdeutsche Seele habe ich nie abgelegt“, schmunzelt er. Dass er tatsächlich „Platt küren“ kann, beweist er prompt. Nach Bielefeld kam der heute 62-Jährige, der Geschichtswissenschaft, Germanistik und Musikpädagogik studierte, wegen der Universität: Der legendäre Ruf der Historiker um Wehler, Kocka und Koselleck lockte ihn an den Teutoburger Wald. „Danach wollte ich eigentlich wieder in den Norde, Richtung Kiel.“

Aber es kam anders: Im Rahmen eines Projektes der Deutschen Forschungsgemeinschaft promovierte Hans-Martin Kruckis in der Germanistik über die Goethe-Biografik im 19. Jahrhundert und erhielt bald darauf das Angebot, den Referenten des damaligen Rektors für einige Monate zu vertreten. „Das war interessant, es war just die Wendezeit, und die West-Unis suchten Kontakte zu den Ost-Unis.“

Zwischenzeitlich auch Pressesprecher

Nach Ende der Vertretungszeit bekam Kruckis eine Stelle im Sonderforschungsbereich „Bürgertum“, befasste sich mit dem Bildungsroman – und erhielt erneut ein Stellenangebot des Rektorates. Er nahm es an, war wiederum Referent des Rektors, übernahm die Redaktion des Forschungsmagazins und war zwischenzeitlich auch Pressesprecher der Universität. „Ich habe so einiges gemacht im Laufe der Jahre.“ Heute steht er dem Zentrum für Ästhetik vor und ist sehr zufrieden, an der Universität Bielefeld geblieben zu sein. „Es gibt hier Raum für Experimente – sowohl wissenschaftlich als auch kulturell.“

Das wohl bekannteste Format des Ästhetischen Zentrums ist die Nacht der Klänge, die regelmäßig Tausende Bielefelder in die Universität lockt. „Das Spannende ist das breite Spektrum der Musik, von Klassik über Klezmer bis hin zu Klangkunst, Klanginstallationen und Hörspielen.“ Musik gibt es etwa in Aufzügen, der Uni-Fahrstraße, in der zentralen Halle oder sogar im Hallenbad. Der Organisationsaufwand ist groß, fast könnte man sagen: Nach der Nacht der Klänge ist vor der Nacht der Klänge. Das Schöne aber: Das Format hat sich nicht abgenutzt.

Festival für Kunst und Wissenschaft

Ein zweites regelmäßiges Projekt, das ebenfalls viel Aufwand verlangt, ist das Art/Science-Festival. Es bringt, wie der Name schon sagt, Kunst und Wissenschaft zusammen. Stets gibt es einen Oberbegriff, dem sich Künstler und Forscher auf ihre Weise nähern. „Zuletzt war unser Oberthema Identität, im kommenden Jahr soll es Zensur/Selbstzensur sein.“ Längst ist Kruckis dabei, dafür Gäste und Referenten einzuladen.

Darüber hinaus organisiert er mit seinen beiden Kolleginnen und einer wissenschaftliche Hilfskraft Ausstellungen und Lesungen, pflegt Kontakte zum Theater Bielefeld (dessen Philharmoniker die Saison mit einem Konzert in der Uni-Halle eröffnen oder dessen Tanztheater Workshops für Studenten anbietet) oder zur Musikhochschule Detmold. Und natürlich unterstützt das Zentrum für Ästhetik die Musikgruppen der Uni Bielefeld – wie etwa den Uni-Chor, in dem Hans-Martin Kruckis als Bass mitsingt.

An der Orgel

Ab und an, wenn im Kirchenkreis ein Organist ausfällt und Ersatz benötigt wird, spielt der 62-Jährige zudem in einer der Bielefelder Kirchen die Orgel. Als Sohn eines Pfarrers hat er das Instrument früh spielen gelernt. „Ich habe damit schon als Schüler Geld verdient und als Student die Hälfte meines Studiums so finanziert“, erzählt er. Kruckis hatte in Stieghorst sogar eine nebenamtliche Kirchenmusikerstelle und war Chorleiter. Heute aber verlangen die drei Söhne – elf, neun und fünf Jahre alt – seine Zeit und Aufmerksamkeit. Ihretwegen hat Kruckis auch seine Arbeitszeit ein wenig reduziert, zumal seine Frau, Germanistin an der Universität Bonn, zuweilen zu Tagungen verreisen muss. „So kann ich ihr ein wenig den Rücken frei halten.“

Neben der Musik zählt die Literatur nach wie vor zu seinen Interessen, vor allem Zeitgenössisches liest er viel. „Meine Frau ist schließlich Expertin für Gegenwartsliteratur, da will ich einigermaßen auf dem Laufenden bleiben und mitreden können“, schmunzelt er.