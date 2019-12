Im OWD-Abschnitt in der Zuständigkeit von Straßen NRW gilt tagsüber Tempo 100, im städtischen Bereich 80. Foto: Bernhard Pierel

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). In der Auseinandersetzung zwischen der Stadt Bielefeld und dem Landesbetrieb Straßen NRW über eine Geschwindigkeitsreduzierung auf dem Ostwestfalendamm ist noch keine Lösung in Sicht. Nur darüber haben sie sich verständigt: Beide Seiten wollen erst einmal abwarten.

Damit gilt auf dem städtischen Abschnitt zwischen Ishara und der Brücke am Haller Weg weiter durchgehend Tempo 80, auf dem Abschnitt in der Zuständigkeit des Landesbetriebs Straßen NRW weiterhin tagsüber Tempo 100, nachts Tempo 80. Wie berichtet, hatte die Stadt für den gesamten OWD eine Drosselung auf 80 Stundenkilometer aus Gründen des Lärmschutzes angeordnet und für ihren Bereich die Schilder entsprechend ausgetauscht. Statt auf seinem Teilstück nachzuziehen, hatte Straßen NRW die Geschwindigkeitsreduzierung abgelehnt . Die Maßnahme sei „nicht verhältnismäßig“, so die Begründung des Landesbetriebs.

Anwohner haben geklagt

Olaf Lewald, Leiter des Amtes für Verkehr bei der Stadt Bielefeld, hatte nach der Absage von Straßen NRW mitgeteilt, der Vorgang liege nun bei der Bezirksregierung Detmold. Dort liegt er aber nicht, wie Andreas Moseke, Sprecher der Bezirksregierung, dem WESTFALEN-BLATT mitteilt. Auf Anfrage räumt die Stadt Bielefeld ein: „Oberbürgermeister Clausen hat sich in einem Gespräch mit Straßen NRW geeinigt, dass weder der Landesbetrieb, noch die Stadt Bielefeld den Vorgang an die Bezirksregierung gibt“, sagt Stadt-Sprecher Daniel Steinmeier.

Man wolle erst einen Gerichtstermin vor dem Verwaltungsgericht Minden abwarten, heißt es zur Begründung. Denn dort liegt eine Klage vor, die noch strengere Maßnahmen fordert als die von der Stadt Bielefeld angeordnete Drosselung auf 80 Stundenkilometer. Ein Entscheidung der Bezirksregierung wäre somit hinfällig, wenn das Gericht selbst Tempo 80 als nicht ausreichend bezeichnen würde.

Eine Bürgerinitiative, die sich für mehr Lärmschutz an Bielefelds Stadtautobahn einsetzt, hatte die Klage eingereicht. Rechtsanwalt Wolfram Sedlak hatte für drei der betroffenen Anlieger, stellvertretend für die Initiative, die Klage erhoben. Die Kläger fordern ganz allgemein verkehrsbeschränkende Maßnahmen ein, um ausreichenden Lärmschutz zu gewährleisten. Demnach soll das Verwaltungsgericht klären, ob Tempo 80 allein ausreicht oder ob weitere Maßnahmen wie zusätzliche Blitzer oder weitere Tempo-Absenkungen nötig seien. Die Kläger wollen außerdem erreichen, dass aktuelle Verkehrszahlen vorgelegt werden, die Grundlage für die Lärmberechnung wären. Der Rechtsanwalt ging zuletzt davon aus, dass im bisher veröffentlichten Zahlenwerk der Anteil des Lkw-Verkehrs falsch dargestellt worden sei.

Prozesstermin wurde verschoben

Eigentlich wollte das Verwaltungsgericht Minden an diesem Freitag in der Sache verhandeln. Die Verhandlung ist nun auf den 17. Januar verlegt worden.

Sollte das Gericht die Sache abweisen, könnte die Bezirksregierung zur Klärung eingeschaltet werden. Deren Sprecher Andreas Moseke sagt, dass diese Initiative vom Landesbetrieb ausgehen müsste. Obwohl Straßen NRW in seiner Stellungnahme gegenüber der Stadt die Temporeduzierung abgelehnt hat, stehe die städtische Anordnung ja weiterhin im Raum. „Straßen NRW kann das nicht einfach ignorieren“, sagt Moseke dieser Zeitung. Der Landesbetrieb müsse daher die Klärung bei der Bezirksregierung anstoßen – oder die von der Stadt gewünschte neue Beschilderung einfach umsetzen.