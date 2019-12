Bielefeld (WB/paul). Erneut ist es auf der Autobahn 2 bei Bielefeld zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Grund ist ein Unfall am Dienstagmorgen. Ein Transporter-Fahrer wurde dabei schwer verletzt. In der Rettungsgasse stießen ein Feuerwehr- und ein Rettungswagen bei Einsatzfahrten an andere Fahrzeuge.