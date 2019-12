Bielefeld (cm). Einen nicht alltäglichen Einsatz erlebten die Bielefelder Brandbekämpfer am Dienstagnachmittag. Ein Regal mit unterschiedlichen Chemikalien stürzte in einem Lagerraum einer Apotheke an der Schneidemühler Straße in Stieghorst um. Der Apotheker klagte anschließend über Reizungen der Atemwege und Hautrötungen.