Chemieunfall in Apotheke

Mit Schutzanzügen ausgestattete Einsatzkräfte der Feuerwehr machen sich an der Schneidemühler Straße bereit, um die Chemikalien im Lagerraum der Apotheke zu binden und zu beseitigen. Foto: Christian Müller

Bielefeld-Stieghorst (WB/cm). In Stieghorst ist die Schneidemühler Straße nach einem Unfall in der Aesculap-Apotheke am Dienstagmittag gesperrt worden. Spezialkräfte der Feuerwehr sind im Einsatz, um Chemikalien zu beseitigen, die aus einem umgestürzten Regal gefallen sind.