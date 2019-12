Bielefeld(WB). Die Polizei sucht drei Männer, die am Montagabend einen 22-jährigen Bielefelder in einem Park nahe der Schmiedestraße verletzt und ausraubt haben.

Ein Bielefelder war durch den kleinen Park in der Nähe des Ostwestfalendamms gegangen. Gegen 20.20 Uhr traf er auf drei ihm unbekannte Männer. Einer der Männer soll ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Anschließend schlugen die Täter noch mehrmals zu und traten dem Bielefelder in den Bauch. Ein Mann hielt ihm dann ein Messer an den Hals und forderte ihn auf, all seine Wertgegenstände herauszugeben. Er händigte seine Geldbörse und sein Mobiltelefon aus. Die Täter flüchteten in Richtung Jöllenbecker Straße. Die Täter trugen Kapuzenpullis und darüber Jacken im Collegestil ohne Kragen. Einer der Pullover hatte vorne einen weißen Schriftzug. Die Männer sollen laut Zeugenbeschreibung Südeuropäer sein. Die Polizei bitte um Hinweise unter 0521/5450.