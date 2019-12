Als die Beamten an dem Firmengrundstück eintrafen, habe der aggressive Rentner auch ihnen gedroht, ihren Streifenwagen mit dem Gabelstapler umzusetzen, sagte Polizeisprecherin Hella Christoph.

Ausgangspunkt war die Gildemeisterstraße, an der der 70-jährige Bielefelder mit dem Außenspiegel seines Kastenwagens den Rucksack des jungen Mannes touchiert haben soll. Der 24-jährige Gütersloher stand neben seinem Auto am Straßenrand. Er verfolgte in seinem Auto den Transporter bis zur nahegelegenen Garage, parkte davor und rief die Polizei. Weil er seinen Opel vor der Garage nicht wegfahren wollte, holte der 70-Jährige den Gabelstapler, hob das Auto an, fuhr den Opel vom Grundstück und setzte ihn auf einer Verkehrsinsel der Gildemeisterstraße ab.

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Unfallflucht gegen den Rentner ein und prüft jetzt, ob das Auto des jungen Mannes durch die Aktion beschädigt wurde. „Dann käme noch Sachbeschädigung hinzu“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Beamten stellten den Führerschein des 70-Jährigen Transporter-Fahrers sicher. Der junge Mann klagte nach dem Unfall über Rückenschmerzen.