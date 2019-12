Kein Fahrradparkhaus in der bisherigen Einkaufspassage: Das Paprika-Bündnis macht einen Rückzieher. Foto: Bernhard Pierel

Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Kurz vor der entscheidenden Ratssitzung am Donnerstag macht das Paprika-Bündnis im Bielefelder Rathaus einen Rückzieher beim geplanten Fahrradparkhaus unter dem Jahnplatz. „Für dieses schwierige Thema haben wir in der Stadtgesellschaft keine Mehrheit gefunden“, sagte SPD-Fraktionschef Georg Fortmeier am Dienstag.