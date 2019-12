Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Das Weihnachtsgeschäft hat in diesem Jahr für die Bielefelder Kaufleute schon früh begonnen. „Wir hatten am Black-Friday-Wochenende 20 Prozent mehr Kunden als im Vorjahr“, berichtet Michael Latz, Manager des Shoppingcenters Loom. „Und auch der Dezember liegt bei der Kundenfrequenz bislang über dem Vorjahresniveau.“

Dabei steht ein besonders umsatzstarker Tag noch bevor: An diesem Sonntag, 15. Dezember, von 13 bis 18 Uhr geht in Bielefeld das Advents-Shopping über die Bühne. „Das ist traditionell unser umsatzstärkstes Wochenende“, berichtet Eleonore Jennes, Vorsitzende der Werbegemeinschaft City. Auch Dennis Bussian, stellvertretender Chef der Kaufmannschaft Altstadt, weist auf die Bedeutung des verkaufsoffenen Sonntags für die Händler hin. „Jeder Händler macht eigene Aktionen wie zum Beispiel Adventskalender. Und es kommen auch viele Kunden aus den Kreisen Herford und Gütersloh.“

Natürlich ist gerade der Weihnachtsmarkt und seine neue Eisbahn auf dem Klostermarkt für viele Auswärtige eine Attraktion. „Die Verbindung aus Weihnachtsmarkt und Einkaufen hat sich bewährt“, sagt Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes. Er weist auch auf die „hundertprozentige Beteiligung“ der Händler hin. „Alle Läden in der Innenstadt sind geöffnet“, betont auch Martin Knabenreich, Geschäftsführer von Bielefeld Marketing.

Latz: Immer mehr Kunden aus Osnabrück

Der dritte Adventssonntag samt Sonntagsshopping ist für ihn der Höhepunkt des Weihnachtsmarkts. Knabenreich weist dabei unter anderem auch auf den Karitativen Weihnachtsmarkt und das Musikprogramm hin.

Im Shoppingcenter Loom gibt es zudem ein Extra-Programm. So geht von 13 bis 18 Uhr eine Maskottchenparade über die Bühne. Mickey Mouse, Benjamin Blümchen und Biene Maja begrüßen die Besucher. Zudem betreut die Bielefelder Bürgerstiftung den Geschenke-Einpackservice. Die Spenden gehen an das Projekt „Fit durch Frühstück“. Am Geschenkestand helfen auch Arminias Zweitligafußballerinnen Charlotte Schöning und Annabel Jäger mit. „Dann sind natürlich auch Selfies und Autogramme möglich“, berichtet Michael Latz.

Er beobachtet, dass immer mehr Kunden aus Osnabrück den Weg nach Bielefeld antreten. Der Grund sei die ausgebaute Autobahn 33. Auch Martin Knabenreich ist froh darüber, dass die Baustellen auf der Bahnhofstraße und auf dem Alten Markt am Bankhaus Lampe mittlerweile Geschichte sind. Schließlich sollen die Kunden die Stadt Bielefeld von ihrer besten Seite erleben.