Bielefeld (WB/cm). Eine mehrere Kilometer lange Ölspur sorgt in Bielefeld im Feierabendverkehr für größere Verkehrsbehinderungen. Infolgedessen gab es auch einen Unfall auf der Herforder Straße.

Die Ölspur erstreckte sich am späten Mittwochnachmittag auf der Herforder Straße stadteinwärts zwischen Rabenhof und Am Wellbach sowie auf der Talbrückenstraße in Richtung Schildesche zwischen der Herforder Straße und dem Viadukt. Die Abschnitte wurden zeitweise gesperrt. Die Feuerwehr streut die Straße mit Bindemittel ab.

Es gab bereits einen Unfall: Auf der Herforder Straße krachte ein 22-jähriger Bielefelder mit seinem Kia auf einen vor ihn fahrenden Audi. Es wurde niemand verletzt.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich parallel auf der Herforder Straße – ohne Zusammenhang mit der Ölspur. Ein Auto blieb auf der Kreuzung zur Stadtheider Straße liegen.