Bielefeld (WB). Im Streit um den Abschuss der Mufflon-Herde zieht die Stadt Bielefeld jetzt vor das Bundesverwaltungsgericht. Das sagte Oberbürgermeister Pit Clausen am späten Mittwochnachmittag an und folgte damit seiner bereits getätigten Ankündigung (das WESTFALEN-BLATT berichtete) . Die Stadt habe am Mittwoch die Begründung des Urteils erhalten.