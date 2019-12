Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). „Die Jahnplatz-Planung war in ihrer Komplexität überladen“, begründet Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) den Verzicht auf den Bau des Fahrrad-Parkhauses. Clausen hatte die entsprechende Beschlussvorlage für den Rat zurückgezogen, der am heutigen Donnerstag tagt. Gleichzeitig hatten auch die Vertreter des Paprika-Bündnisses aus SPD, Grünen, Bürgernähe/Piraten und Lokaldemokraten erklärt, die Planung nicht weiter zu verfolgen.

„Es ist zu viel auf einmal auf den Weg gebracht worden“, sagte Clausen am Mittwoch. Er habe noch vor zwei Wochen mit einem eigenen Vorschlag versucht, das Vorhaben zu retten. „Das hat nicht den entsprechenden Widerhall gefunden.“ In der SPD-Ratsfraktion habe es keine Einstimmigkeit gegeben. Jetzt gehe es darum, den oberirdischen Jahnplatz-Umbau über die Bühne zu bringen. Clausen wies Vorwürfe von CDU und FDP zurück, er wolle den Baustart am Jahnplatz bis zur Kommunalwahl aufschieben. „Der Zeitplan steht. Baustellen in Wahlkampfzeiten sind nicht schön, in diesem Fall aber nicht zu verhindern.“

„Millionenschweres Abenteuer“

„Clausen und die Paprika-Koalition haben einsehen müssen, dass ihre Pläne für ein Fahrradparkhaus auf massiven Widerstand der Bürgerschaft gestoßen sind“, wertete CDU-Fraktionschef Ralf Nettel­stroth die Absage an die Pläne. Gegen alle Bedenken habe sich Rot-Grün in ein millionenschweres Abenteuer stürzen wollen. Selbst SPD-Bezirksvertreter hätten Clausen die Gefolgschaft verweigert.

Die Fahrradparkhaus-Pläne dokumentierten, dass die Paprika-Koalition und der OB in der Verkehrswende jedes Augenmaß verloren hätten, so Nettelstroth: „Es steht außer Frage, dass die Mobilität in Bielefeld neu konzipiert werden muss. Clausen und die Koalition wollen aber auf Biegen und Brechen aus den Bielefeldern ein Volk von Fahrradfahrern machen. Wer auf das Auto angewiesen ist, gilt als Feind.“ Dabei hätten die Bürger ein Gespür dafür, „wenn Politikern der Sinn für die Realität verloren geht“, so CDU-Fraktionsgeschäftsführer Detlef Werner.

„Hektisch und ohne ausreichende Einbindung von Anwohnern und Handel“

„Wir als SPD in Mitte freuen uns sehr, dass der Oberbürgermeister die Planungen für ein Fahrradparkhaus am Jahnplatz stoppt“, sagte Frederik Suchla, SPD-Stadtverbandsvorsitzender und Fraktionschef in der Bezirksvertretung Mitte. „Eine solche Investition in der Größenordnung wäre den Bielefeldern weder finanziell, geschweige denn inhaltlich, vermittelbar gewesen.“ Suchla weiter: „Wir Bezirksvertreter haben den Vorteil, dass wir in der Regel näher bei den Leuten sind und mitbekommen, was die Menschen bewegt. Ein Fahrradparkhaus am Jahnplatz war es jedenfalls nicht.“

Nach dem Aus für den Ankauf des Jahnplatz-Forums fordert die FDP von Koalition und Oberbürgermeister, auch die oberirdische Gestaltung des Jahnplatzes zu überdenken, denn auch diese Pläne seien „hektisch und ohne ausreichende Einbindung von Anwohnern und Handel“ erstellt worden. „Statt von Fördertopf zu Fördertopf zu stolpern, brauchen wir endlich eine durchdachte Verkehrsplanung für die City. Übereiltes Stückwerk hilft nicht weiter, weder unter noch auf dem Jahnplatz“, so die FDP-Ratsgruppensprecherin Jasmin Wahl-Schwentker.

Auch BfB-Vorsitzender Dietmar Krämer bleibt bei seiner ablehnenden Haltung zum Jahnplatz-Umbau: „Eine verfehlte Planung.“