In Bielefeld-Ummeln brennt derzeit ein Spänebunker Foto: Christian Müller

Der Spänebunker befindet sich an der Ummelner Straße in Höhe Bohlenweg. Die Löscharbeiten dauern an, die Straße ist gesperrt. Dadurch kommt es zu Verspätungen auf den Buslinien 95 und 28 und Behinderungen im Verkehr. Das Feuer brach gegen 9 Uhr aus.

Update 10.02:

Eine Spur der Straße ist nun freigegeben, der Verkehr wird einspurig an der Brandstelle vorbeigeführt.