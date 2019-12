Von Jürgen Rahe

Er platzte bereits unlängst bei einem Mediengespräch in Hamburg mit der Nachricht heraus: „Bielefeld ist eine aufstrebende Stadt. Wir expandieren, haben den Standort genau unter die Lupe genommen und sind davon überzeugt, eine gute Wahl getroffen zu haben.“

Das „Block-House“-Unternehmen will jetzt am Eingang zur Bielefelder Altstadt an den Start gehen. „Ein paar bauliche Veränderungen im Innern der Lokalität werden vonnöten sein“, sagt Eugen Block. Das Umfeld zum Restaurant mit Kunsthallenpark und dem Kunstforum Hermann Stenner passe allerdings schon jetzt.

Am Standort Obernstraße 44 befand sich in den vergangenen Jahren schon immer ein Restaurant – unter anderem das Marché von Mövenpick und später „Ming Liu“. Mit den „Block House“- Restaurants in Düsseldorf und Essen ist Bielefeld der dritte Standort in Nordrhein-Westfalen.

„Bielefeld ist eine attraktive, junge und wirtschaftsstarke Stadt.“

Martin Heuer ist Vorstand der „Block House“ Restaurantbetriebe. Er sieht großes Potenzial am neuen Standort: „Bielefeld ist eine attraktive, junge und wirtschaftsstarke Stadt in der Region Ostwestfalen-Lippe. Wir freuen uns darauf, das Gastronomieangebot in der Obernstraße zu erweitern.“ Das künftige „Block House“ wird eine Gastraumfläche von rund 240 Quadratmetern haben und über etwa 150 Sitzplätze verfügen. Das Unternehmen plant, 30 Arbeitsplätze zu schaffen.

Schaut man sich allein die Entwicklung des Hamburger Unternehmens an, dürfte das Block-House auch für die Bielefelder Restaurant-Eigentümer ein echter Gewinn sein. So eröffnete Eugen Block als Junggastronom sein erstes Steakhouse 1968 im Hamburger Stadtteil Winterhude an der Dorotheenstraße. Zu einem Zeitpunkt also, als gerade auch die neue Bielefelder Universität an den Start ging.

Inzwischen sind die Block-House-Restaurantbetriebe AG bundesweit von Sylt bis München an 42 Standorten vertreten. Allein in der Hansestadt Hamburg gibt es 14 Block-Häuser. Das Unternehmen machte zuletzt einen Jahresumsatz von 130 Millionen Euro.

Block-House-Fleischerei entstand in Hamburg

Zum Konzept verrät Eugen Block schon einmal soviel: „Mein Bielefelder Block House soll ein volkstümliches Restaurant sein, ohne Tischdecke, mit saftigen Steaks, frischer Küche, Gastlichkeit und Lebensfreude.“ Den Angaben zufolge entstand schon im Jahr 1973 die Block-House-Fleischerei in Hamburg, die seitdem das Unternehmen mit bestem Fleisch versorgt.

Einen Namen hat sich Eugen Block, der in Harkebrügge bei Oldenburg aufwuchs, auch als Hotelier gemacht. So eröffnete er 1985 in Hamburg an der Rothenbaumchaussee 10 das Elysee-Hotel, das nach Komplett-Renovierung und Erweiterung seit 2006 Grand Elysee heißt.

Zur Bielefelder Block-House-Eröffnung werde er selbstverständlich persönlich erscheinen, betont Eugen Block, der mehrfach bundesweit als „Gastronom des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Mit mehr als sechs Millionen Gästen jährlich gehört der Steakexperte „Block House“ zu den Spitzenreitern der Marken-Gastronomie.