So könnte der Blütenhain im Rosengarten aussehen – im Hintergrund die Rudolf-Oetker-Halle. Foto: Umweltbetrieb (Visualisierung)

Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Der städtische Umweltbetrieb will aus dem Rosengarten an der Oetkerhalle ein neues „Parkhighlight“ in Bielefeld machen. Denn der Rosengarten zwischen Lamping-, Stapenhorst- und Victor-Gollancz-Straße ist längst kein Anziehungspunkt mehr. Er müsste grundsätzlich instandgesetzt werden, betont der Umweltbetrieb.