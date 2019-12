Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Mit 29 Ja- gegen 28 Neinstimmen beschloss der Rat in namentlicher Abstimmung am Donnerstagabend den Umbau des Jahnplatzes. Am Ende einer erneut ausufernden Diskussion ergriff Oberbürgermeister Pit Clausen selbst das Wort – letztendlich war seine Stimme ausschlaggebend.