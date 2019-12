Bielefeld (WB). Das Gartencenter Kowert an der Ecke Schloßhof­straße/Gustav-Freytag-Straße hat Insolvenz angemeldet. Das geht aus den Bekanntmachungen des Amtsgerichts Bielefeld hervor. Das Unternehmen Kowert GmbH blickt auf eine mehr als 100-jährige Tradition zurück.

Das Amtsgericht Bielefeld ordnete am 10. Dezember das vorläufige Verfahren über das Vermögen der Gesellschaft an und bestellte Dr. Stephan Thiemann von der Pluta Rechtsanwalts GmbH zum vorläufigen Insolvenzverwalter.

Zusammen mit Rechtsanwalt Christoph Chrobok und Diplom-Wirtschaftsjurist Tim Austmeyer gehören, prüft der Rechtsanwalt die finanzielle Situation des Traditionsbetriebes. „Das Gartencenter ist in Bielefeld sehr bekannt und profitiert von der langjährigen Erfahrung der Geschäftsführung und der Mitarbeiter. Wir haben in den ersten Tagen bereits Gespräche mit Geschäftspartnern geführt, die positiv verliefen“, so Thiemann.

„Dem Betrieb eine Zukunftsperspektive ermöglichen“

Grund der Antragstellung sind Liquiditätsschwierigkeiten. Die Verantwortlichen informierten die 24 Angestellten und vier Auszubildenden bereits im Rahmen einer Versammlung. „Die Gehälter der Mitarbeiter sind über das Insolvenzgeld gesichert“, teilt das Unternehmen Pluta mit. Ziel sei es, dem Betrieb eine Zukunftsperspektive zu ermöglichen. Thiemann ergänzt: „Der Geschäftsbetrieb wird trotz der Antragstellung uneingeschränkt fortgeführt. Der Weihnachtsmarkt hat geöffnet.“

Geschäftsführer Detlef Kowert sagt: „Unsere engagierten Mitarbeiter haben es verdient, dass das Gartencenter eine Zukunft hat.“

Die Kowert GmbH betreibt das gleichnamige Gartencenter in Bielefeld. Die Ursprünge des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1905 zurück. Gustav und Wilhelmine Kowert betrieben schon vor 100 Jahren Landwirtschaft und Feldgemüseanbau. 1970 eröffnete Heinrich Kowert das erste Gartencenter in Ostwestfalen, 2004 wurde der Betrieb in das heutige Kowert Gartencenter umgewandelt. Seit 2014 ist Detlef Kowert alleiniger Geschäftsführer.