Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Zum ersten Mal seit 2001 hat Bielefeld jetzt wieder einen ausgeglichenen Haushalt . Und das gleich im Doppelpack. Der Rat hat am Donnerstag mit den Stimmen des Paprika-Bündnisses aus SPD, Grünen, Bürgernähe/Piraten und Lokaldemokraten den Doppel-Etat für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen. Die Ein-Stimmen-Mehrheit hat gehalten. Ausgegeben werden sollen jeweils rund 1,4 Milliarden Euro.

Woran liegt’s, dass sich die finanzielle Situation so deutlich verbessert hat? Das Paprika-Bündnis macht dafür die eigene Politik der vergangenen zehn Jahre verantwortlich. Die Rats-Opposition meint, die hervorragende Konjunktur und entsprechend hohe Steuereinnahmen sowie die niedrigen Zinsen hätten die Entwicklung begünstigt.

Was ist für die Bürger wichtig? Für sie wird es in diesem Jahr mindestens nicht teurer. Dreimal musste etwa die Grundsteuer in der Vergangenheit angehoben werden, als Teil der Haushaltskonsolidierung. Auch die Hundesteuer war zwischenzeitlich erhöht worden. Die nun von der FDP vorgeschlagene Absenkung wurde abgelehnt. Genauso wie die Forderung der Linken, die Gewerbesteuer zu erhöhen.

Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes gegeben

Keine Mehrheit gab es auch für einen weiteren FDP-Antrag, für ein Schulneu- und -ausbauprogramm „Grundschule“ sowie „Sekundarstufe I und II“ je Haushaltsjahr zehn Millionen Euro einzuplanen. Dabei wurde auf die ausstehende Schulentwicklungsplanung verwiesen.

Andreas Rüther (CDU) als Vorsitzender des Finanzausschusses trug die Ergebnisse der Etatschlussberatungen vor. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 weist die Ergebnisplanung Überschüsse in Höhe von rund 4,4 Millionen Euro und 5,1 Millionen Euro aus. Im Verhältnis zum Milliarden-Gesamtvolumen ist das nicht viel. Deshalb hatte Kämmerer Rainer Kaschel (CDU) schon bei der Etateinbringung vor möglichen Risiken wie einer Konjunkturdelle gewarnt. Die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes, das der Bezirksregierung nochmals vorgelegt werden müsse, sei aber in jedem Fall gegeben, so Rüther weiter.

Bei den Schlussberatungen war der Etat noch durchgefallen

Aufgrund der zudem sehr guten Jahresergebnisse seit 2016 habe Detmold die vorzeitige Entlassung aus der Haushaltssicherungspflicht in Aussicht gestellt. Noch zwei gute Nachrichten: Neue Schulden will die Stadt im kommenden Jahr nicht machen. Und die von Kaschel angestoßene Bielefelder Entschuldungsstrategie (BISS), nach der der städtische Dispo, die Liquiditätskredite, bis 2028 auf Null zurückgehfahren werden sollte, wird jetzt schon 2026 aufgehen. Der Stellenplan für die Jahre 2020 und 2021 weist Mehrstellen für die Kernverwaltung und Eigenbetriebe im Umfang von 239,8 Positionen aus. Die Gesamtstellenzahl liegt damit bei exakt 5309,3. Das bedeutet ein Plus von gut 4,7 Prozent, verteilt auf zwei Haushaltsjahre. Die Mehrstellen werden vor allem im Bürgeramt, im Ordnungsamt, im Bauamt im Amt für Verkehr entstehen.

Bei den Schlussberatungen im Finanzausschuss war der Etat noch durchgefallen. Dort herrschte ein Stimmen-Patt, verfügt das Paprika-Bündnis über keine Mehrheit. Im Rat aber stimmte auch Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) für das Zahlenwerk. CDU, Bielefelder Mitte, FDP und die Linke lehnten den Doppelhaushalt dagegen ab. Deren Sprecher führten die Gründe in der Ratsdebatte aus.