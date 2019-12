Von Kerstin Panhorst

Bielefeld (WB). Klimaproteste und die heilige Greta, Lehrermangel und Pisa-Katastrophe, Terroranschläge und Rechtsruck – das Jahr 2019 hatte es in sich. Kabarettist Florian Schroeder bringt Licht in das Dunkel der vergangenen zwölf Monate und analysiert, kommentiert und parodiert sie im Programm „Schluss jetzt! - Der satirische Jahresrückblick“.

Im kleinen Saal der Stadthalle nahm der Moderator der SWR-Comedy-Bühne „Spätschicht“ nun 450 Besucher im Zeitraffer mit auf eine Zeitreise durch den Wahnsinn eines ganzen Jahres.

„Eine Gefahr für die Demokratie

Philosophisch, provokant, politisch und immer mit hintergründigem Humor entlarvt Schroeder dabei den Unterschied zwischen moralischen Debatten und kon­struktiven Lösungen, der in der Bundesregierung nicht bekannt zu sein scheint. Das Klimapaket ist für ihn nur eine „Postkarte aus dem inneren Maledivenurlaub einer großen Koalition, die sich aufgegeben hat“ und der laute Aufschrei nach Meinungsfreiheit ist ein Missverständnis. „Die wollen keine Meinungsfreiheit, die wollen Widerspruchsfreiheit. Wenn wir keinen Widerspruch mehr wollen, dann ist das wirklich eine Gefahr für die Demokratie“.

Das Jahr war auch ein Kampf zwischen Influencer und Influenza, vom Youtuber Rezo und seiner „Zerstörung der CDU“ bis zu Grippeimpfungen und deren Skeptikern. Seinem Computer würde man inzwischen mehr Virenschutz gewähren als sich selbst – oder im Falle von Masern auch seinen Kindern. „Die Impfgegner sind sowas wie die Reichsbürger der Arztpraxen, die kannst du nicht bekehren“, weiß der selbst gegen Grippe geimpfte 40-Jährige.

„Die Frau mit den Traummaßen 08/15“

Annegret Kramp-Karrenbauer, oder „die Frau mit den Traummaßen 08/15“, wie Schroeder sie charmant nennt, parodiert er immer wieder und zerlegt ihren missglückten Karnevalswitz über Toiletten für das dritte Geschlecht erfrischenderweise nicht unter dem Aspekt politischer Korrektheit, sondern aus der Perspektive eines Humoristen

Noch verhasster als Impfgegner und AKK ist ihm nur die AfD: „Die AfD ist nichts anderes als der verlängerte Arm des Rechtsterrorismus im Parlament“.

Er selbst hat eine Utopie entwickelt, in der Deutschland aufhört, die Rechten in Schutz und deren Sorgen und Ängste ernst zu nehmen. Denn jeder, so Schroeder, der die AfD wähle, sei ein Rassist, weil er eine Partei wählt, die Rassisten und Faschisten in ihren Reihen duldet.

„Die Nazis lassen wir einfach rechts liegen“, sagt Florian Schroeder und stellt diese linkspopulistische Aussage zur Diskussion frei. Denn das ist schließlich auch nur seine Meinung und garantiert nicht widerspruchsbefreit – auch wenn ihm an diesem Abend niemand widersprechen, sondern nur jeder zujubeln will.