Bielefeld (WB/mp). „Mangels hinreichenden Tatverdachts“, so erklärt es Oberstaatsanwalt Martin Temmen, sind die polizeilichen Ermittlungen gegen einen Mitarbeiter des Evangelischen Kirchenkreises Gütersloh eingestellt worden. Der Mann, der als Erzieher in einer Kindertagesstätte des Bielefelder Südens gearbeitet hatte, stand unter dem Verdacht, sich an einem Kind sexuell vergangen zu haben.