Der Weißmacher Titandioxid wird vielfältig verwendet – Bei Lebensmitteln wie Kosmetikartikeln. Bei Dr Oetker ist Titandioxid – in der Zutatenliste auch als E171 aufgeführt – in mehreren Produkten eingesetzt worden, vor allem als Weißpigment für Backdekore. Foto: Henning Kaiser/dpa

Von Oliver Horst

Bielefeld (WB). Im Streit um mögliche Gesundheitsgefahren durch Nanopartikel des Weißmachers Titandioxid (E171) in einigen Backprodukten von Dr. Oetker spricht die Organisation Foodwatch von „Täuschung“. Sie beruft sich auf Experten, denen zufolge die Untersuchungsmethode beim Gegentest des Bielefelder Konzerns völlig ungeeignet für den Nachweis von Nanopartikeln im Endprodukt gewesen sei. Damit würden die Verbraucher und die Öffentlichkeit in die Irre geführt. Dr. Oetker wies die Kritik zurück: „Wir haben keinen Grund, das Ergebnis des von uns beauftragten Labors anzuzweifeln.“

Foodwatch hatte im August Vorwürfe gegen Dr. Oetker auf Basis selbst bei einem französischen Labor in Auftrag gegebener Untersuchungen erhoben , wonach mehrere Produkte Titandioxid-Nanopartikel aufwiesen. Der weiße Farbstoff ist von der EU zugelassen – er steht aber im Verdacht, in kleinsten Partikeln Krebs auslösen zu können. In Frankreich ist der Einsatz von Titandioxid in Lebensmitteln von 2020 an für zunächst ein Jahr verboten.

Dr. Oetker Rezeptur-Umstellung angekündigt

Der Bielefelder Nahrungsmittelhersteller hatte bereits im Sommer angekündigt, die Rezeptur der betreffenden Produkte umstellen und auf Titandioxid künftig komplett verzichten zu wollen. Oetker-Pressesprecher Dr. Jörg Schillinger bekräftigte gegenüber dem WESTFALEN-BLATT, dass die Umstellung bis zum Ende des ersten Quartals 2020 abgeschlossen sein soll. Foodwatch begrüßt dies.

Der Weißmacher kommt auch in Süßwaren, Kaugummis, Dragee-Umhüllungen, Zahnpasta oder Sonnencreme zum Einsatz. Mehrere Hersteller haben erklärt, Titandioxid nicht mehr zu verwenden beziehungsweise künftig nicht mehr einsetzen zu wollen. Dazu zählt auch Mars mit Produkten wie „M&M’s“ oder „Wrigleys“-Kaugummis.

Der Haller Süßwarenhersteller Storck hatte im September erklärt, er orientiere sich an der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), die Titandioxid für unbedenklich hält. Das Unternehmen kündigte zugleich an, die weitere Entwicklung verfolgen und die dann erforderlichen Entscheidungen treffen zu wollen.