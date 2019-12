Bielefeld (WB/cm). Eine betagte Bielefelderin (83) ist mit ihrem Opel Corsa in der Nacht auf Samstag auf die Gleise der Stadtbahnlinie 4 geraten. Sie fuhr aus ungeklärter Ursache von der Universität kommend in das Gleisbett an der Kurt-Schumacher-Straße. Noch in derselben Nacht geriet die Seniorin mit ihrem Kleinwagen ein weiteres Mal auf die Schienen.