Von Kerstin Panhorst

Also reizt die 39-Jährige weiter die Grenzen unter und über der Gürtellinie aus. Sie erzählt in epischer Breite von der Enthaarungsmethode Sugaring, die ohne Vollnarkose nicht zu ertragen ist oder von schlesischen Großmüttern, denen in lesbischen Beziehungen eindeutig zu wenig körperliche Interaktion vorkommt. Carolin Kebekus outet sich selbst als Flirt-Versagerin und wünscht sich eine App, in der die „Vorbesitzerinnen“ Männer bewerten – genau wie bei Kaufrezensionen oder Restaurantsternen. Die von ihr im Internet kursierenden gefälschten Nacktbilder mag die gebürtige Kölnerin nicht löschen, „ich hab zu viel Respekt vor der Kunst“.

Vor Influencern hat die mit ihrer eigenen Sendung „Pussy Terror TV“ erfolgreiche mehrfache Moderatorin des Deutschen Comedypreises allerdings weniger Respekt und parodiert genüsslich Instagram-Girls und ihre mit Vollbärten verkleideten Freunde.

Kein Gegenentwurf zur MeToo-Bewegung

Manchmal fühlt sich Carolin Kebekus aber trotz digitaler Zugänge wie im Mittelalter oder noch wie vor 100 Jahren, als man Frauen für zu dumm und zu emotional hielt, um wählen zu gehen. Noch immer würden Frauen für dämlich gehalten, erklärt die Komikerin, was sie vor allem an der Diskussion über den Paragrafen 219a festmacht und für einen Moment sehr ernst wird. „Informationen sind das Wichtigste, was du in dieser beschissenen Situation brauchst, da entscheidest du zwischen Leben und Tod und dann wird das Ganze auch noch kriminalisiert“, sagt die Feministin über das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Wenn Jens Spahn über die Pille danach spricht als homosexueller Mann ist das für sie als „würde dir ein blinder Veganer erklären wie dein Mettbrötchen auszusehen hat“.

Und wenn ihre sexualisierte Comedy als Gegenentwurf zur MeToo-Bewegung verstanden wird, dann kann Carolin Kebekus die Welt nicht mehr verstehen. Sie könne im kurzen Rock und mit tiefen Aufschnitt auf Männerjagd gehen und immer noch selbst bestimmen, wen sie am Ende mit nach Hause nähme: „Ich bin ja kein Stück Fleischwurst beim Metzger in der Theke, die nicht mitbestimmen kann wer sie mitnimmt, nur weil sie sich da hingelegt hat“. Ganz im Gegenteil, Carolin Kebekus schafft, was viele Frauen sich nicht trauen: Feministin und Frauenrechtlerin sein und sich nicht scheuen über Sex und alles damit zusammen hängende Witze zu machen.