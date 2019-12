Bielefeld (WB/sb). Bielefeld ist an diesem Montagabend wieder Krimistadt. Denn im Cinemaxx feiert ab 19.30 Uhr die in Bielefeld gedrehte Folge „Bielefeld 23“ der Münsteraner ZDF-Krimiserie Wilsberg Premiere.

Die Wilsberg-Folge „Bielefeld 23“ Fotostrecke

Foto: Thomas Kost/ZDF

Es ist bereits die vierte Wilsberg-Premiere in Bielefeld. „Bielefeld 23“ wird an diesem Montag ab 19.30 Uhr zeitversetzt in drei Sälen des Cinemaxx-Kinos am Bielefelder Boulevard gezeigt (Einlass ab 19.15 Uhr). Die verfügbaren 1000 Karten waren nach eineinhalb Tagen ausverkauft, heißt es vom Mitveranstalter Bielefeld Marketing.

Zugesagt für die Premiere die Schauspieler Leonard Lansink , Roland Jankowsky, Janina Fautz, Mai Duong Kieu und Stefan Haschke sowie Regisseur Dominic Müller, Drehbuchautor Stefan Rogall, Produzent Anton Moho und ZDF-Redakteur Martin Neumann. Wie bei den ersten drei Wilsberg-Premieren übernimmt Thomas Kramer (ZDF) die Moderation.

Sparrenburg in der Nacht

Wie in der ersten Bielefelder Episode „Ins Gesicht geschrieben“ bekommt auch diesmal der Sparrenburg eine besondere Rolle zu. Weitere Schauplätze sind der Park der Menschenrechte, die Mauerstraße mit der Engelsbrücke, die Neustädter Straße und der Klosterplatz. Zu sehen sind außerdem das Alte Rathaus, die Fassade des Stadttheaters und die Neustädter Marienkirche.

Zudem werden mehrere Drohnenaufnahmen der Innenstadt gezeigt. Besonders in den Blick fallen dabei unter anderem die Stadthalle, der Stadtwerke-Schornstein, der Willy-Brandt-Platz, der Ostmannturm, die Stadtbibliothek, die Pauluskirche, das Telekom-Hochhaus, die Altstädter Nicolaikirche und die Sparrenburg. Und hin und wieder gehen Ostwestfalen durchs Bild. Denn für die beiden Bielefeld-Folgen wurden 100 Statisten gecastet.

Umstrittenes Bauprojekt „Bielefeld 23“

Die Folge dreht sich um das umstrittene millionenschwere Bauprojekt „Bielefeld 23“. Dabei geht es um ein großes Einkaufszentrum, das in der Stadt entstehen soll. Wilsbergs alter Freund Manni Höch (Heinrich Schafmeister) soll als Leiter des Bielefelder Bauamts Bestechungsgelder angenommen haben. Er sitzt im Knast. Wilsberg und sein Freund Ekki (Oliver Korittke) kommen ihm zur Hilfe.

Auch der Münsteraner Kommissar Overbeck (Roland Jankowsky) schaltet sich in die Ermittlungen ein und legt sich wie in der ersten Bielefelder Wilsberg-Folge mit der Bielefelder Polizei an – vor allem mit dem ebenfalls durchgeknallten Kommissar Drechshage (Stefan Haschke). Zudem kommt der ominöse Enthüllungsjournalist Walter Wallraff ins Spiel. Die Wilsberg-Folge „Bielefeld 23“ ist bereits die 66. Episode der Reihe. Geplanter Sendetermin im ZDF ist am Samstag, 11. Januar, um 20.15 Uhr. „Kurzfristig kann sich aber immer noch etwas ändern“, heißt es vom ZDF.