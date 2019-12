Hamm/Bielefeld (WB). Beamte der Bundespolizei Hamm haben einen gesuchten Strafgefangenen festgenommen, aus dem offenen Vollzug der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne entwichen ist. Am frühen Montagmorgen seien die Einsatzkräfte über mehrere Straftaten eines 28-Jährigen informiert worden. Er soll Frauen belästigt und einen Mann verletzt haben.

Nach derzeitigen Ermittlungen habe der 28-jährige auf dem Weg zum Bahnhof einer 19-jährigen Frau ohne näheren Grund in die Rippen getreten, wie die Polizei mitteilt. Im Bahnhof angekommen, habe er sich in eine Sitzgruppe neben zwei Frauen gesetzt, die auf den Zug warteten. Hierbei soll er einer 24-jährigen Frau mit eindeutigen Absichten an ihr Bein gefasst haben.

Daraufhin ging nach Angaben der Polizei ein bisher unbeteiligter 30-jähriger Mann dazwischen und es kam zu einer Auseinandersetzung. Der Beschuldigte habe den 30-Jährige mit einer Bierflasche gegen den Kopf geschlagen. Anschließend sei der 28-Jährige in Richtung Innenstadt geflohen. Auf Höhe der Bushaltstellen am Bahnhofsvorplatz konnten ihn die verständigten Einsatzkräfte der Bundespolizei stellen.

Eine Überprüfung des Beschuldigten im Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung zur Festnahme des Polizeipräsidiums Bielefeld. Demnach sei der Mann aus dem offenen Vollzug der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne entwichen.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen sei der 28-Jährige wieder in der Justizvollzugsanstalt inhaftiert worden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der begangenen Delikte.