Premiere in Bielefeld: Leonard Lansink (von rechts) Janina Fautz, Mai Duong Kieu und Stefan Haschke. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB/sb).Die Selfies mit Hauptdarsteller Leonard Lansink sind begehrt. In Bielefeld hat am Montagabend die vierte Premiere des ZDF-Krimis Wilsberg begonnen.

Foto: Thomas F. Starke

Die Episode „Bielefeld 23“ wird am Montagabend im Cinemaxx vor insgesamt 1000 Besuchern gezeigt. Mit dabei sind neben Leonard Lansink, der den Münsteraner Privatdetektiv Georg Wilsberg verkörpert, auch weitere Schauspieler wie Stefan Haschke (Bielefelder Kommissar Drechshage) oder Janina Fautz und Mai Duong Kieu.

Die Folge „Bielefeld 23“ ist eine von zwei Episoden, die unter anderem in Bielefeld gedreht wurden. Das ZDF will die Folge nach derzeitiger Planung am 11. Januar senden.

Sparrenburg als Hingucker

Wie in der ersten Bielefelder Episode „Ins Gesicht geschrieben“ kommt auch diesmal der Sparrenburg eine besondere Rolle zu. Weitere Schauplätze sind der Park der Menschenrechte, die Mauerstraße mit der Engelsbrücke, die Neustädter Straße und der Klosterplatz. Zu sehen sind außerdem das Alte Rathaus, die Fassade des Stadttheaters und die Neustädter Marienkirche.

Zudem werden mehrere Drohnenaufnahmen der Innenstadt gezeigt. Besonders in den Blick fallen dabei unter anderem die Stadthalle, der Stadtwerke-Schornstein, der Willy-Brandt-Platz, der Ostmannturm, die Stadtbibliothek, die Pauluskirche, das Telekom-Hochhaus, die Altstädter Nicolaikirche und die Sparrenburg. Und hin und wieder gehen Ostwestfalen durchs Bild. Denn für die beiden Bielefeld-Folgen wurden 100 Statisten gecastet.