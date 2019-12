Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Gute Nachricht für die 44.000 Schülerinnen und Schüler in Bielefeld, die eigentlich nicht „beförderungsberechtigt“ sind, also nicht kostenlos zur Schule fahren dürfen: Vom 1. August 2020 an wollen Mobiel und Stadt als Schulträger eine Schülercard zum Preis von 29 Euro pro Monat anbieten. Heute kostet eine solche Monatskarte 57 Euro.