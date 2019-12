Von Arndt Wienböker

Bielefeld (WB). Gleich drei Unternehmen aus Bielefeld werden am 9. Januar in Herford mit dem OWL-Innovationspreis „Marktvisionen“ ausgezeichnet. „Die Gewinner demonstrieren, wie durch das Zusammenspiel von Ingenieurskunst, Anwenderwissen und Informatik Innovationssprünge entstehen. Die Unternehmen stehen für Hightech-Produkte“, betonte Thomas Niehoff, Hauptgeschäftsführer der IHK Ostwestfalen und Sprecher der Jury, im Rahmen der Bekanntgabe der Preisträger Ende November in Bielefeld.

2500 Euro für den Start-up-Preis

Der in diesem Jahr mit jeweils 2500 Euro honorierte Start-up-Preis geht an das Bielefelder Unternehmen Bitvox connected acoustics GmbH.

Das Start-Up hat einen intelligenten Gehörschutz für Beschäftigte in der Produktion entwickelt. „Es geht darum, alles, was bis jetzt visueller Natur stattfindet, per Sprache zu bekommen“, erklärt Tobias Lehmann (31), der das im Innovationszentrum Campus Bielefeld (ICB) beheimatete Unternehmen gemeinsam mit seinem Partner Dennis Kaupmann (32) im März dieses Jahres gegründet hat.

Die Tüftler stellten während ihrer Forschungsprojekte im Bereich der Akustik fest, dass gerade beim Thema Gehörschutz in der Industrie großer Nachholbedarf besteht. Lehmann: „Ziel war es, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ein Gesamtsystem zu entwickeln, das Kommunikation untereinander und mit den Maschinen möglich macht, wobei der Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen soll.“

Intelligenter Gehörschutz

Gerade Beschäftigte in der Produktion (zum Beispiel in der Holz-, Metall- oder Papier-Industrie) sind bei ihrer Arbeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt. Bitvox setzt mit seiner Gehörschutzlösung „HEA²R“ an diesem Punkt an. Realisiert wurde ein Headset, das einen innovativen Gehörschutz mit einem Sprachassistenten vereint. Ein virtuelles Mikrofon filtert Sprachfrequenzen aus der umgebenden Geräuschkulisse heraus und macht sie für die Beschäftigten hörbar. Lärm- und Störgeräusche werden dagegen vom Ohr ferngehalten. „Dabei arbeiten wir mit Schallwellen. Man kann einfach ausgedrückt sagen, wir bekämpfen Lärm mit Lärm“, erklärt Tobias Lehmann.

Neben dem gesundheitlichen Aspekt können Mitarbeiter durch Anwendung von „HEA²R“ mittels cloudbasierter Assistenzfunktionen durch akustische Hilfestellungen bei ihrer Arbeit unterstützt werden. Lehmann: „Tritt eine Störung auf, wird der Mitarbeiter informiert, und das Problem kann schnellstmöglich behoben werden. Wir wollen eine Wissensdatenbank schaffen.“ So könnten zum Beispiel Fehlerquoten reduziert und die Produktivität gesteigert werden.

Der Prototyp von „HEA²R“ ist bereits im Einsatz. „Wir haben aktuell fünf Unternehmen, mit denen wir verschiedene Projekte durchführen. Das Feedback ist durchweg positiv“, berichtet Tobias Lehmann. Alles würde soweit funktionieren, das Problem sei noch die Hardware-Fertigung: „Hier fehlt uns noch ein Partner, um in Serie gehen zu können.“ Spätestens Ende 2020 soll das der Fall sein.

Bis „HEA²R“ auf dem Markt ist, werden die Gründer weiter überlegen, in welchem Bereich der größte Nutzen liegt. „Das alles muss wachsen“, sagt Tobias Lehmann, der auch auf das Alleinstellungsmerkmal setzt: „Wir wollen mit unserem hybriden Gehörschutz neue Standards setzen und das System in die Welt tragen.“ Der Gewinn des OWL-Innovationspreises würde dazu beitragen, die Sichtbarkeit in der Region zu erhöhen.

Die Prodaso-Gründer Erman Aydin (links) und Nico Debowiak analysieren und werten Daten aus, um Produktionsprozesse zu optimieren. Foto: Pierel Prodaso analysiert Daten und macht „Produktion sichtbar“

Auch das Bielefelder Unternehmen Prodaso UG bekommt den Start-up-Preis. Das erst im Juni dieses Jahres gegründete Start-Up ermöglicht es vor allem kleineren und mittleren Betrieben, ihre Produktionsprozesse zu optimieren.

Das Unternehmen der drei Gründer Erman Aydin (31), Nico Debowiak (32) und Manuel Meier (32) hat eine schnell umsetzbare, ganzheitliche Lösung zur Erfassung und Visualisierung von Maschinen- und Produktionsdaten entwickelt. „Wir helfen bei dem Schritt in die Digitalisierung und machen die Produktion sichtbar, indem Daten ausgewertet und analysiert werden“, erklären Aydin und Debowiak.

Dazu haben die Jung-Unternehmer – fasziniert von künstlicher Intelligenz – ein System entwickelt, in dem Daten verknüpft werden, um Rückschlüsse ziehen und Vorhersagen treffen zu können. Möglich wird die digitale Erfassung der Daten durch ein Zusammenspiel einer vorkonfigurierten Hardware-Komponente und einer cloudbasierten Plattform. Die Maschinendaten werden dann in der Cloud dargestellt und sind von überall aus abrufbar. „Und das alles in Echtzeit“, betonen die Gründer.

So würden Abweichungen im Prozessablauf frühzeitig erkannt. „Fällt eine Maschine aus, liefern wir sofort die Daten, warum sie nicht läuft. Dadurch können Produktionsausfälle vermieden und Ressourcen eingespart werden“, betont Erman Aydin. Gerade viele mittelständische Unternehmen hätten in der digitalen Welt noch Nachholbedarf, haben die Unternehmer festgestellt. „Darum ist es uns auch wichtig, eine kostengünstige Lösung anzubieten, um die Entwicklung voranzutreiben.“ Das IoT-Modul, das den ganzen Prozess in Gang setzt, würde zum Beispiel nur 200 bis 300 Euro kosten.

System kann für alle bestehenden Anlagen nachgerüstet werden

Dank Prodaso werden zudem maschinenspezifische Einzellösungen überflüssig, denn das verwendete Plug & Play-System kann hersteller- und schnittstellenunabhängig für alle bestehenden Anlagen nachgerüstet werden. „Wir können alles innerhalb weniger Minuten anbinden und so die Produktionsabläufe optimieren“, erklärt Nico Debowiak.

Mittlerweile arbeitet Prodaso fest mit acht Unternehmen zusammen und hat etwa 150 Maschinen angebunden. Und die Nachfrage würde kontinuierlich steigen. „Unser Pilotkunde hat den Umsatz bereits um 15 Prozent gesteigert“, sagen die Gründer, die voller Zuversicht in die Zukunft schauen: „Wir können noch viel komplexere Lösungen entwickeln. Das hier ist ja erst der Anfang.“

„Machine learning“ (maschinelles Lernen) heißt die Zauberformel, in der noch enormes Marktpotenzial liegen würde. Den Gewinn des OWL-Innovationspreises bezeichnen Aydin und Debowiak als Ehre: „Das zeigt uns, dass wir auf eine Technologie setzen, die Zukunft hat.“ Ein zügiges Wachstum im Unternehmen ist bereits jetzt feststellbar. Die drei Gründer haben mittlerweile sechs weitere Mitarbeiter eingestellt. Im kommenden Jahr erfolgt der Umzug aus der Founders Foundation in ein eigenes Büro am Jahnplatz

Marius Schröder (links) und Benjamin Wiens haben eine Drohne entwickelt, die die Suche und Entschärfung von Landminen in Krisengebieten erheblich erleichtert. Foto: Pierel Eine Drohne, die Leben retten kann

Die Third Element Aviation GmbH setzte sich in der Kategorie „Zukunft gestalten“ durch. Das 2017 gegründete Unternehmen (13 Mitarbeiter) mit Sitz in Senne, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Flugplattformen (Drohnen) für die Industrie spezialisiert hat, hat einen Sensor für Drohnen entwickelt, der in Krisengebieten als digitaler Bodenerkundungs-Radar eingesetzt werden kann. Dadurch wird die Suche und Entschärfung von Landminen erheblich erleichtert.

„Bislang ist die Suche nach Landminen in der humanitären Kampfmittel-Räumung noch wenig digitalisiert. Wir haben ein System entwickelt, durch das die Daten des von uns entwickelten Sensors mit den Daten der Drohnen fusionieren und so auswertbar gemacht werden. Dadurch können wir eine Karte liefern, auf der zentimetergenau zu sehen ist, wo sich Landminen befinden“, erklärt Marius Schröder (35), Geschäftsführer von Third Element Aviation.

Die Drohne kann mit Hilfe des Sensors aus einer Flughöhe von fünf bis zehn Metern Objekte in bis zu 15 Meter Bodentiefe erkennen und ein Gelände von 20 Hektar pro Tag erkunden. Zum Vergleich: Ein manueller Minensucher, der mit einem Metalldetektor unterwegs ist, schafft 1,5 bis drei Quadratmeter pro Tag. „So kann also viel präziser und effizienter gearbeitet werden“, sagt Schröder.

Entscheidend sei dabei die Suche nach kleineren Objekten, die sich im ersten halben Meter unter der Erdoberfläche befinden. Gerade in Bürgerkriegsgebieten würden in diesem Bereich die meisten Landminen liegen. Durch den Einsatz des in Bielefeld entwickelten Drohnen-Systems können die Minen präzise lokalisiert und dann entschärft werden. Marius Schröder: „Das kann Leben retten.“

Einsatz in Krisengebieten

Eingesetzt werden soll das System, das für die humanitäre Kampfmittelsuche für unter 10.000 Euro angeboten werden soll, in Krisengebieten in Zentralafrika, dem Balkan oder Südostasien. Das Bielefelder Unternehmen arbeitet diesbezüglich mit der gemeinnützigen Hilfsorganisation „Handicap International“ mit Sitz in Lyon (Frankreich) zusammen. Erstes Einsatzgebiet der Drohne, die sich aktuell in der Optimierungsphase befindet, wird 2020 die Republik Tschad in Zentralafrika sein.

Die Freude über den OWL-Innovationspreis ist bei Marius Schröder und seinem Partner Benjamin Wiens groß: „Damit hatten wir nicht gerechnet, zumal dieser Bereich eigentlich nicht zu unserem Kerngeschäft gehört. Umso mehr freuen wir uns über die Anerkennung und darüber, mit der Drohne viel Gutes tun zu können.“