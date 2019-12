Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). Als Schülerin hätte Elisabeth Ebert gerne Theater gespielt, traute sich aber nicht so recht. Als Studentin an der Universität Bielefeld hat sie die Leidenschaft für das Theater für sich entdeckt: Die 23-Jährige leitet sogar die „English Drama Group“ der Uni.

Geboren ist Elisabeth Ebert im Rheinland, aufgewachsen im Sauerland. An den Teutoburger Wald ist sie zum Studium gekommen: Sie studiert – mittlerweile im Masterstudiengang – Anglistik als Fachwissenschaft. „An der Uni habe ich dann von der English Drama Group gehört und die Gelegenheit genutzt“, erzählt die 23-Jährige. Seit 2014 ist sie nun dabei, seit einem guten halben Jahr leitet sie die Theatergruppe und führt Regie.

Eherne Regel: Wenn die Probe beginnt, wird nur noch Englisch gesprochen. Das beinhaltet Regieanweisungen ebenso wie Diskussionen über eine Szene oder die Bitte, ein Requisit anzureichen. Gleichwohl gehören längst nicht nur angehende Anglisten zu den Akteuren. „Schulenglisch reicht aus“, sagt Elisabeth Ebert. „Der Witz der Sache ist ja auch, so spielerisch sein Englisch zu verbessern.“ Deshalb muss auch das Publikum keine Sorge haben, dass die Botschaft des Stückes komplett unverstanden bleibt.

Helfende Hände sind immer gesucht

Im Übrigen gilt: Helfende Hände sind immer gesucht. Zwar muss jeder, der auf der Bühne mitspielen will, auch Backstage eine Aufgabe übernehmen – aber nicht umgekehrt. Wer also in die Drama Group hineinschnuppern will und vielleicht „nur“ für die Requisite zuständig sein möchte, ist willkommen. 17 Studenten sind aktuell dabei, zweimal in der Woche treffen sie sich im Theaterraum der Uni.

In diesem Semester steht ein collagenhaftes Stück, das von den Mitwirkenden selbst entwickelt wird, auf dem Spielplan. „Es geht um Identitätskonstruktionen im Internet“, erklärt die Regisseurin. Es geht um die Selbstdarstellung bei Instagram oder Facebook, um You-Tube, Werbung, Überwachung und das Sammeln von Daten.

„Ich mag es gerne, Stücke selbst zu entwickeln“, sagt Elisabeth Ebert. Denn so können alle Mitspieler zu ihrem Recht kommen. Gerne würde sie einmal ein Werk von Oscar Wilde auf den Spielplan setzen. „Aber darin gibt es oft nicht genug Rollen“.

Durch die Mitwirkung an der „English Drama Group“ hat die Studentin quasi „Blut geleckt“: Sie wirkt bei der Landesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater NRW in Herford mit, gehört dem Improtheater „Fliege am Tatort“ und dem feministischen Theater FemBäm an.

Schauspielerei ist weniger interessant als Regie

„Das Tolle am Theaterspielen ist, dass man sich ausprobieren kann. Dass man Dinge tun kann, die man sich sonst nicht traut, dass man auch einmal laut und lärmend sein kann und übertreiben darf.“ Außerdem, überlegt sie, biete das Schauspielern die Chance, Dinge mit dem ganzen Körper auszudrücken. Und dennoch: Die Schauspielerei ist für sie weniger interessant als Regie und Theaterpädagogik und das „Strippenziehen“ hinter den Kulissen. „Es geht mir mehr um den Prozess als um das Endergebnis. Wenn die Premiere stattfindet, ist die meiste Arbeit ja ohnehin bereits getan.“

Beruflich kann sich die 23-Jährige vorstellen, sich aus zwei Jobs – als Anglistin und Theaterpädagogin – etwas „zusammenzubasteln“. Dass sie so ganz vom Theater lässt, ist kaum anzunehmen: Es nimmt mittlerweile neben dem Studium viel Raum ein, so dass kaum Zeit für andere Hobbys, ein Haustier oder eine Sammelleidenschaft bleibt. „Wenn ich etwas sammle, dann Erfahrungen“, sagt Elisabeth Ebert lachend.

Wer auf die „English Drama Group“ neugierig geworden ist, sollte sich den 31. Januar vormerken: Dann ist um 19.30 Uhr in Hörsaal 1 Premiere der aktuellen Inszenierung. Die nächsten Termine: 2., 4. und 5. Februar, ebenfalls um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.