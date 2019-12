Nach mehreren Semestern an der Uni hat Yannick Bischet (links) seine Berufung im Handwerk gefunden. HBZ-Projektmitarbeiter Markus Ortmann hat dem 28-Jährigen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zum Zimmermann geholfen. Foto: Kerstin Sewöster

Von Kerstin Sewöster

Seinen Ausbildungsbetrieb, die Brackweder Zimmerei und Dachdeckerei Holzbau Schneider, fand er mit Unterstützung des Handwerksbildungszentrum (HBZ) Brackwede.

Markus Ortmann hat Yannick Bischet gerne bei der Suche geholfen. „Das Problem war, dass das Ausbildungsjahr schon begonnen hatte“, erzählt der HBZ-Projektmitarbeiter. Dass der 28-Jährige genau der Richtige fürs Handwerk ist, wurde schon bei den Zukunftstagen deutlich, die regelmäßig im HBZ veranstaltet werden und jungen Leuten Gelegenheit geben, Ausbildungsmöglichkeiten im Bauhandwerk kennenzulernen.

Nach drei Wochen Vertrag in der Tasche

Ortmann stellte den Kontakt zur Firma Schneider her, und nach drei Wochen Arbeiten zur Probe hatte Yannick Bischet im September den Ausbildungsvertrag in der Tasche. Nach den Weihnachtsferien beginnt für ihn schon das zweite Jahr, denn aufgrund seines Abiturs kann er die Ausbildung verkürzen.

Nach Rücksprache mit den Berufsschullehrern kann Bischet auch auf den Schulbesuch verzichten. „Mit 28 bin nicht mehr schulpflichtig, und weil ich aus dem Studium weiß, wie ich mir Stoff aneigne, lerne ich zuhause“, erzählt Yannick Bischet. Davon profitiert auch der Ausbildungsbetrieb: Statt des wochenlangen Blockunterrichtes, in dem der Lehrling im Betrieb fehlt, wird Yannick Bischet für einzelne Lerntage freigestellt.

Für den ehemaligen Studenten fühlt sich die Arbeit im Handwerk richtig an. „Eigentlich hatte ich 2011 nach dem Abitur schon eine Ausbildung als Zimmerer in Erwägung gezogen“, räumt der gebürtige Baden-Württemberger ein. Aber nachdem die meisten seiner Mitschüler sich an Unis eingeschrieben hätten, habe er sich auch zum Studium entschieden.

„Im Betrieb ist der Ton direkter“

Praktische Erfahrungen im Handwerk habe er immer in den Semesterferien gesammelt und mit seinem Vater sogar einmal ein ganzes Stockwerk in Holzbauweise auf ein Flachdach gesetzt. „Acht Stunden im Büro zu sitzen, ist einfach nichts für mich“, betont Yannick Bischet, der eine „Überakademisierung der Gesellschaft“ bemerkt haben will. „An der Uni bist Du eine Matrikelnummer. Im Betrieb ist der Ton direkter, das macht es viel einfacher“, ergänzt Bischet.

Der 28-Jährige ist kein Einzelfall, wie Markus Ortmann weiß. Es komme immer wieder vor, dass junge Leute sich gegen ihr begonnenes Studium und für eine Ausbildung im Handwerk entscheiden. Statistisch erfasst ist dies nicht. Belegt ist jedoch, dass in Ostwestfalen-Lippe 19 Prozent der Abiturienten direkt nach ihrem Schulabschluss eine handwerkliche Ausbildung beginnen. Gute Erfahrungen macht die Handwerkskammer mit so genannten Ausbildungsbotschaftern, die in den Schulen über ihre Erfahrungen berichten. „In die Gymnasien kommen wir aber schlecht rein“, weiß Ortmann.