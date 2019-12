Bielefeld (WB/hz). Fast zwei Jahre ist es her, dass im Klinikum Mitte auf der Unfallchirurgie im 7. Stock ein Feuer gelegt wurde . Nur weil das Krankenhaus-Personal am frühen Neujahrsmorgen 2018 im Klinikhochhaus mit zwölf Geschossen und 600 Betten sofort eingriff, konnten die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.

Am Montag wurde der Brandstifter, ein Bielefelder (55), dafür verurteilt. Die 2. Große Strafkammer schickte den Deutschen ohne Migrationshintergrund in den Entzug. Nach der Diagnose eines Gutachters ist der 55-Jährige alkoholkrank und leidet unter einer alkoholbedingten Psychose.

Vorsitzender Richter Carsten Wahlmann wies in seiner mündlichen Urteilsbegründung dem Bielefelder die volle Verantwortung für das brandgefährliche Geschehen auf der damals mit 13 Patienten fast vollständig belegten Station 7.3 zu. Der Mann, der seinerzeit nach einer Sprunggelenks-OP im Klinikum Mitte behandelt wurde, habe den Krankenschwestern einen Denkzettel verpassen wollen. Grund dafür: Im Schwesternzimmer soll zum Jahreswechsel eine Flasche Sekt gestanden haben. Der nach dem Konsum von Bier und Wodka mit zwei Promille schwer alkoholisierte Bielefelder dachte offenbar, dass sich das Personal zu Silvester vergnügen wolle, anstatt sich um die Patienten zu kümmern. So schlich sich der Mann am Neujahresmorgen gegen 3.20 Uhr in den wegen eines Reinigungseinsatzes offen stehenden Putzmittelraum und legte Feuer.

Krankenhaus-Personal verhinderte eine Katastrophe im Hochhaus

Vorsitzender Richter Carsten Wahlmann warf dem 55-Jährigen vor, dass er mit der Brandstiftung an einem Putzmittelwagen größtmöglichen Schaden anrichten wollte. „Dass es so nicht gekommen ist, war pures Glück“, sagte der Richter. Eine Krankenschwester (57) hatte die Flammen kurz nach Ausbruch entdeckt und mit dem Inhalt eines Feuerlöschers bekämpft. Unterstützung gab es von einem Krankenpfleger (59) der Nachtwache, der mit Wasser aus dem Stations-Wandhydranten nachlegte.

Zudem funktionierte die Sicherheitstechnik des Klinikums hervorragend – kaum war der erste Rauch aufgestiegen, wurde Feueralarm ausgelöst und die Brandschutztüren der Station schlossen sich automatisch. Die mit 60 Rettern angerückte Feuerwehr brauchte nicht mehr einzugreifen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Verteidiger Sven Karsten kündigte am Montag Revision an. Karsten hatte bereits zum Auftakt der Gerichtsverhandlung am 13. November die Ermittlungsarbeit der Kripo kritisiert und unter anderem das Fehlen eines Brandgutachtens bemängelt. Zudem wurde zum Ärger des Gerichtes mit dem abgefackelten Putzmittelwagen ein wichtiges Beweisstück entsorgt.