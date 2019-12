Von Uta Jostwerner

Bielefeld (WB). Ob die beiden niedlichen Frischlinge, die am 2. Dezember im Tierpark Olderdissen das Licht der Welt erblickten, männlichen oder weiblichen Geschlechts sind, können selbst die Tierpfleger noch nicht sagen. Wildschweine sind nun mal keine Kuscheltiere. „Besonders wenn sie Nachwuchs haben, nimmt die Rotte uns als Eindringlinge wahr. Der Familienverband hält zusammen, das kann gefährlich werden“, erklärt Haupttierpfleger Markus Hinker. Keiler Ruppi bleibt daher besser im Stall, wenn Tierpfleger wie Markus Hinker und Tobias Becker Futter ins Gehege bringen. Stroh wird jetzt von oben über das Dach gestreut. „Als Tierpfleger müssen wir jetzt ein besonderes Augenmerk auf unsere Sicherheit haben, denn die meisten Unfälle in Tierparks geschehen in den Hirsch- und Wildschweingehegen“, sagt Markus Hinker. Besonders in der Brunft- beziehungsweise Rauschzeit (Paarungszeit der Wildschweine) verändere sich das Verhalten der Tiere sprunghaft. Dann werde der Mensch, der sonst immer das Futter bringen würde, plötzlich zum Nebenbuhler, so Hinker.

Typische Fellmaserung

Gleichwohl sind die beiden quirligen Schweinchen, die noch die typische Fellmaserung der Frischlinge aufweisen – mit bis zu den Hinterbeinen reichenden Längsstreifen und gefleckten Hinterbeinen –, aktuell die Lieblinge im Tierpark. Ob beim Rumtoben im frischen Stroh oder beim Nuckeln an Mamas Zitzen – die beiden ziehen die Blicke der Besucher auf sich.

„Sie sind relativ früh geboren, was allerdings nichts mit dem Leben im Tierpark zu tun hat, sondern auch in der Natur vorkommt“, betont Markus Hinker. Auch ein Wurf mit nur zwei Frischlingen ist selten und wohl eine Laune der Natur. „Möglich sind bis zu zehn Ferkel. So viele Zitzen hat die Bache“, erklärt Hinker, der in den kommenden Tagen einen Ferkelschlupf mit Schieber einrichten wird. „Damit wir nach dem Geschlecht schauen können.“

Frage des Geschlechts ist wichtig

Ob Mädchen oder Junge ist für den Tierpark eine wichtige Frage, die es zu klären gilt. „Wir überlegen, ob wir die Ferkel in die Rotte aufnehmen, denn die vier Sauen sind mit acht, elf und 14 Jahren schon recht alt. Es können aber nur weibliche Tiere integriert werden“ erklärt Hinker. Einen Keiler würde Ruppi als Konkurrenten ansehen und attackieren. Überzählige Wildschweine können unter Umständen auch geschlachtet werden. „Im Moment müssen wir allerdings erst einmal abwarten, was aus der Afrikanischen Schweinepest wird. Sie hat sich schon in Polen ausgebreitet und ist nur noch 60 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt“, weiß Hinker.

Afrikanische Schweinepest und ihre Auswirkungen

Einsperren oder keulen? Sollte die Afrikanische Schweinepest (ASP) tatsächlich die Region OWL erreichen, hätte dies Auswirkungen auf die Wildschweine im Tierpark Olderdissen. „Welche Maßnahmen getroffen werden, entscheiden nicht wir, sondern Mitarbeiter des Veterinäramtes“, erklärt Sachbearbeiterin Dörte Güth. Tatsache ist, dass der Tierpark im Falle eines Falles den gleichen Gesetzen unterliegt wie jeder andere Schweinehalter. Eine Aufstallung könnte präventiv erfolgen, um eine Ansteckung zu verhindern. Möglicherweise würden auch die Wege, die zum Wildschweingehege führen, für Besucher gesperrt, um eine Übertragung der Afrikanischen Schweinepest zu verhindern. „Schlimmstenfalls käme auch eine Keulung in Frage“, sagt die Fachfrau.

Ponyfohlen tobt über die Wiese

Weiteren schnuckeligen Nachwuchs haben auch die Shetlandponys Uschi und Rico zu verzeichnen. Bereits in der Nacht vom 9. auf den 10. November wurde ihr Fohlen Rosi geboren, das mit seinen kurzen Beinchen über die obere Wiese des Tierparks galoppiert und dabei vergnügt die Hufe schwingt.