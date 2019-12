Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). Ein grausamer Fall von Tierquälerei in Bielefeld hat vor fast einem Jahr bundesweit für Aufsehen gesorgt. Spaziergänger fanden in der Nacht vom 30. zum 31. Dezember 2018 einen an einem Baum erhängten Hund. „Joschi“, so hieß der 15 Jahre alte, schwerkranke graue Rüde, soll von seinem Halter (54) getötet worden sein. Der Bielefelder soll das 30 Zentimeter kleine Tier angeleint auf etwa 1,50 Meter Höhe in den Baum gehängt und dem Erstickungstod preisgegeben haben.